Investissements : Bonne fiscalité en travaux pour le secteur

Les dépenses dans quatre secteurs verticaux d’infrastructure de base ont presque doublé en un an au premier trimestre de l’exercice 2022

Par Isha Chaudhary

Les dépenses publiques ont fait le gros du travail pour atteindre les objectifs ambitieux envisagés dans le Plan national d’infrastructure (PIN), tandis que le cycle d’investissement du secteur privé reste dans les limbes. Sans surprise, les dépenses en capital (capex) du gouvernement central ont augmenté de 26% en glissement annuel au cours de l’exercice 2021 malgré la pandémie qui a posé des défis importants du côté des recettes. Cette focalisation sur les dépenses d’investissement est de bon augure pour l’économie en raison de son effet multiplicateur plus élevé par rapport aux dépenses de recettes.

Ces dépenses gouvernementales devraient se poursuivre étant donné que le budget de l’Union pour cet exercice budgétaire a prévu une augmentation de 26 % du soutien financier. Les dépenses en capital du gouvernement central ont augmenté de 26% en glissement annuel pour atteindre 1,1 lakh crore Rs au premier trimestre de l’exercice 2022, et de 77% par rapport au premier trimestre de l’exercice 2020, qui a été entaché par un ralentissement des dépenses post-électorales. Les dépenses dans quatre secteurs verticaux d’infrastructure de base – routes, chemin de fer, ports et logement – ont presque doublé en glissement annuel au premier trimestre de l’exercice 2022, principalement grâce aux segments routier et ferroviaire.

Routes : la construction d’autoroutes nationales est passée à près de 2 300 km au premier trimestre de l’exercice 2022 contre 1 800 km au premier trimestre de l’exercice 2021 grâce à l’attribution de contrats par le ministère des Transports routiers et des autoroutes et la National Highways Authority of India (NHAI) a continué à être porteur. L’attribution totale de 2 434 km au cours de la période d’avril à juillet de cet exercice était 10 % inférieure au sommet de 2 702 km du dernier exercice, mais 2,4 fois supérieure à l’attribution au cours de la même période de l’exercice 2020.

Chemins de fer : les dépenses du ministère des Chemins de fer ont également augmenté de 26 % en glissement annuel au premier trimestre de l’exercice 2022 et de 58 % par rapport au premier trimestre de l’exercice 2020 (niveaux d’avant la pandémie).

Ces mesures ont fourni une bonne visibilité des revenus aux sociétés d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC), le carnet de commandes des cinq principaux développeurs de routes ayant augmenté de 8 à 10 % en glissement annuel au premier trimestre de l’exercice 2022 par rapport à la base élevée (en hausse de 22 %). de l’exercice 2021.

États : Les dépenses en capital des États ont également connu un impact beaucoup plus faible en raison de la deuxième vague pandémique. Les dépenses des 14 principaux États indiens ont augmenté de 2,2 fois en un an pour atteindre 52 000 crores au premier trimestre de l’exercice 2022 et ont égalé les niveaux d’avant la pandémie au premier trimestre de l’exercice 2020. Des États tels que l’Uttar Pradesh, le Madhya Pradesh, le Rajasthan, Le Karnataka et le Telangana ont été à l’origine de la croissance alors que leurs dépenses ont augmenté au premier trimestre de l’exercice 2022 par rapport au premier trimestre de l’exercice 2020 (niveaux d’avant la pandémie).

Les dépenses d’investissement du Centre pour neuf ministères de l’infrastructure de base devraient augmenter de 20 % cet exercice par rapport à l’exercice 2021RE (à l’exclusion d’un prêt ponctuel aux chemins de fer qui a été classé dans les investissements l’année dernière). Alors que le Centre devrait piloter le cycle d’investissement comme l’année dernière, les dépenses d’investissement des États, qui ont été considérablement impactées lors de l’exercice précédent, pourraient également accélérer cet exercice, stimulant ainsi davantage le cycle d’investissement.

Les 12 principaux États (qui représentent plus des trois quarts du total des dépenses en capital de l’État) en Inde ont annoncé une croissance des dépenses en capital de 38 % au cours de l’exercice en cours. Cependant, nous pensons qu’ils atteindront potentiellement 82 à 85 % des dépenses envisagées, car les fonds pourraient être détournés vers la gestion de la pandémie, se traduisant ainsi par une croissance de 12 à 15 % pour l’exercice en cours.

Compte tenu de l’impact limité de la deuxième vague pandémique sur les dépenses gouvernementales au premier trimestre, nous pensons que la dynamique de croissance globale se poursuivra et que les investissements globaux dans les infrastructures augmenteront de 16 à 18 % au cours de l’exercice en cours.

L’auteur est directeur, CRISIL Research