Investissements en actions : investissez dans des actions à faible volatilité pour des rendements stables

Alors que les actions à forte volatilité peuvent afficher temporairement des performances impressionnantes, les actions à faible volatilité se sont avérées historiquement générer de meilleurs rendements ajustés au risque au fil du temps.

Par Malvika Saraf et Parthajit Kayal

La relation entre risque et rendement est au cœur de la finance moderne. Le risque n’est rien d’autre que l’incertitude de récupérer l’argent (ou même plus) que l’on investit. Les gourous de la finance traditionnelle parlent souvent de la notion largement répandue selon laquelle un risque plus élevé génère des rendements plus élevés, c’est-à-dire que les actions à volatilité plus élevée génèrent des rendements plus élevés au fil du temps pour les investisseurs. Mais les preuves des marchés boursiers indiens ont présenté une image assez contradictoire au cours des deux dernières décennies.

Que sont les actions à faible volatilité ?

L’observation selon laquelle les actions à faible volatilité surperforment les actions à haute volatilité a reçu une attention considérable ces derniers temps, en particulier depuis le début de la pandémie de Covid-19. Plus précisément, les actions à faible volatilité, c’est-à-dire les actions qui fluctuent moins dans le temps et ont une variance plus faible, sont celles qui offrent aux investisseurs des rendements ajustés au risque plus élevés à long terme. Cette relation risque-rendement à long terme est également connue sous le nom d’anomalie de volatilité.

Les actions à faible volatilité sont organisées pour limiter les pertes des investisseurs pendant les périodes de crise du marché tout en permettant une hausse. Ils ont prouvé leur capacité à surpasser leurs indices de référence sur de longues périodes. Alors que les actions à forte volatilité peuvent afficher temporairement des performances impressionnantes, les actions à faible volatilité se sont avérées historiquement générer de meilleurs rendements ajustés au risque au fil du temps.

Pourquoi les actions à faible volatilité sont-elles plus performantes ?

Au cours des deux dernières décennies, la croissance extraordinaire du marché boursier indien s’est accompagnée d’une augmentation des stratégies d’investissement à faible risque/rendement élevé par les investisseurs nationaux et internationaux. Étant donné que les investisseurs modernes sont principalement préoccupés par les rendements ajustés en fonction du risque, le bonus des stratégies à faible risque/rendement élevé est attribuable à l’effet composé : la pression de volatilité plus faible sur les rendements des investissements améliore la performance des actions moins volatiles. Le véritable avantage de posséder des actions à faible volatilité s’accumule sur de plus longues périodes, comme le suggère le pouvoir bien connu de la capitalisation.

Il existe plusieurs autres raisons pour lesquelles les actions à faible volatilité se comportent mieux au fil du temps en Inde. Une raison intégrale est la disponibilité limitée de stocks de qualité, durables, stables et liquides. Le marché boursier indien compte environ 8 000 actions, dont seulement 10 à 15 % sont des actions purement liquides. Parmi ceux-ci, seuls une centaine d’actions sont de haute qualité et durables. De nombreuses entreprises sont cotées en bourse chaque année, mais la majorité d’entre elles font faillite, cessent leurs activités ou quittent le marché après une dizaine d’années. Les actions à faible volatilité sont des actions véritablement durables qui possèdent une activité de base en croissance constante sur une très longue période. Par conséquent, les investisseurs particuliers et institutionnels préfèrent investir uniquement dans ces actions.

Ce sont des actions sûres dans le sens où elles sont moins volatiles et produisent des rendements décents et constants sur de plus longues périodes. Les actions moins volatiles affichent généralement de solides performances d’exploitation, car une faible volatilité améliore l’accès d’une entreprise au capital. Le marché des actions est divisé en actions de grande, moyenne et petite capitalisation. La plupart des valeurs sûres appartiennent à la catégorie des grandes capitalisations. Ces actions sont généralement toujours en demande alors que pendant une crise financière, lorsque les actions de petite et moyenne capitalisation ont de faibles performances, elles ont tendance à être en excès de demande. Malgré sa nature globalement volatile, il existe une opportunité de générer des rendements ajustés du risque élevés en raison de l’existence d’une anomalie de volatilité. Lorsque nous investissons dans de telles actions sur une longue période de temps, cette volatilité est lissée et des rendements moyens élevés sont obtenus en supportant un risque implicite plus faible.

Comment identifier les actions à faible volatilité ?

Les actions à faible volatilité peuvent être identifiées sur la base de quelques critères. Après avoir examiné l’ensemble des sociétés pour lesquelles nous observons systématiquement une faible volatilité et des rendements élevés, nous constatons que la plupart des sociétés sont des actions non-PSU avec des fondamentaux solides et de haute qualité (peu importe qu’elles soient petites ou grandes), c’est-à-dire avec un ratio de rentabilité élevé, Free cash-flows stables, ROCE (Return On Capital Employé) élevé, ratio d’endettement faible, taux de détention élevé des promoteurs, etc.

L’anomalie de volatilité et, par conséquent, la tendance du rendement attendu ajusté en fonction du risque sont extrêmement importantes à la fois pour les investisseurs qui prennent des décisions d’investissement et pour les décideurs de la politique monétaire. Les investisseurs peuvent consulter les actions constitutives de l’indice Nifty 100 Low Volatility 30 sur le site Web de la Bourse nationale, à l’exception des actions PSU, pour une meilleure compréhension des caractéristiques et du rendement moyen des actions à faible volatilité.

Malvika Saraf est diplômée de la Madras School of Economics. Parthajit Kayal est professeur adjoint, Madras School of Economics

