Investissements en fonds communs de placement : la prudence est le cri de ralliement dans ce marché en plein essor

Alors que les marchés boursiers atteignent de nouveaux sommets, les experts conseillent aux investisseurs de protéger leurs portefeuilles contre la volatilité en cas de correction des marchés. En effet, les indices mid-cap et small-cap ont connu ces derniers jours des corrections déclenchées après l’annonce de mesures de surveillance supplémentaires par la Bourse de Bombay.

Une hausse des marchés tirée par la dynamique est une indication d’être prudent car les valorisations dépassent les fondamentaux et tout flux de nouvelles négatives provoquera une vente massive. Les investisseurs en fonds communs de placement doivent s’assurer d’investir dans des fonds de qualité qui ont bien performé sur les marchés haussiers et baissiers et investir dans des programmes bien diversifiés au lieu de ceux qui recherchent des paris sur le momentum. Ils devraient éviter d’investir dans de nouvelles offres de fonds (NFO), augmenter l’allocation à la dette, continuer à investir par le biais de plans d’investissement systématiques (SIP) et rééquilibrer leur portefeuille en enregistrant des bénéfices en fonds propres.

Brijesh Damodaran, associé directeur, BellWether Associates, déclare que les objectifs d’investissement doivent être basés sur un horizon temporel. « Si le portefeuille a gagné plus que vos attentes au moment de l’investissement, il est recommandé de rééquilibrer maintenant. Et si l’on n’a pas défini l’attente de rendement, alors l’allocation des bénéfices à une classe d’actifs moins volatile peut être envisagée », dit-il.

Éviter les NFO

Les investisseurs doivent se méfier des NFO, car la plupart d’entre eux surviennent pendant un marché en pleine expansion. Comme les investisseurs sont plus confiants pour investir pendant ces périodes, les sociétés de gestion d’actifs estiment qu’elles peuvent capitaliser sur cet optimisme. Les investisseurs doivent analyser si le NFO n’encaisse que sur un thème particulier qui est en vogue et que le thème est durable à long terme.

Les experts disent que dans la situation actuelle, il est préférable d’investir dans un fonds permanent plutôt que dans le NFO à moins que le NFO n’offre une opportunité unique d’investir qui n’existe pas dans les produits actuels. Un fonds existant qui a connu des cycles de marché haussier et baissier sera mieux placé pour offrir des rendements plus élevés à long terme. Ainsi, simplement diversifier en investissant dans trop de fonds et cela aussi, dans les NFO, ne contribuera pas à réduire le risque de marché.

Continuer les SIP

Pour un investisseur à long terme, l’impact de la correction sur les marchés diminuera en raison de la moyenne des coûts. Si quelqu’un s’est fixé un objectif financier dans plus de cinq ans, il devrait continuer le SIP car toute position sur le marché maintenant n’aura pas beaucoup d’importance à long terme. En cas de baisse des marchés, la valeur liquidative du fonds baissera également et les investisseurs gagneront plus de parts avec le même montant d’investissement. Ainsi, au lieu de synchroniser le marché, il faut investir via SIP de manière disciplinée.

Cependant, si un investisseur a défini un SIP avec un objectif financier en tête et si celui-ci est proche, alors il peut le racheter maintenant. Ils doivent garder à l’esprit l’impact fiscal – plus-values ​​à long terme et plus-values ​​à court terme avant de procéder au rachat. Les plus-values ​​à long terme résultant de la vente d’investissements liés aux actions après un an de détention sont imposées à 10 % pour le montant supérieur à 1 lakh au cours d’un exercice. En cas de vente dans les 12 mois suivant l’achat, un impôt sur la plus-value à court terme de 15 % sera applicable. Ainsi, si un investisseur envisage de racheter des parts d’un investissement SIP, il doit racheter les parts qui durent plus d’un an.

Augmenter l’allocation à la dette

Les experts suggèrent que les investisseurs devraient progressivement déplacer une partie du portefeuille vers la dette pour se protéger contre toute correction des marchés d’actions. En fait, lorsque les marchés deviennent volatils, une bonne combinaison d’actions et de dettes peut constituer un portefeuille solide et générer des rendements plus élevés à long terme. L’augmentation de l’allocation de la dette, lorsque les marchés boursiers sont volatils et que les prix sont entraînés par l’afflux de liquidités mondiales, peut aider à amortir la correction du marché. Damodaran suggère d’investir dans des fonds communs de placement ultra-court terme/liquides, et si l’appétit pour le risque est plus élevé, envisagez des fonds d’obligations d’entreprise avec une période de détention de plus de deux ans.

Rééquilibrer le portefeuille

Au fur et à mesure que les cours des actions ont augmenté, les investisseurs peuvent réaliser des bénéfices en vendant les fonds ou les actions qui n’ont pas bien performé. En outre, cela aidera les investisseurs à déplacer une partie de leur portefeuille des classes d’actifs qui sont surpondérées vers d’autres classes d’actifs qui sont sous-pondérées dans le portefeuille. Dans une note de recherche aux clients, le Credit Suisse a recommandé aux investisseurs de réduire le bêta de leur portefeuille, notamment en réduisant l’exposition aux actions à petite et moyenne capitalisation, tout en augmentant l’exposition aux actions à grande capitalisation.

