Investissements institutionnels en immobilier en hausse de 21 pc en janvier-mars; l’afflux pourrait être atteint au cours du trimestre de juin: rapport

Parmi les catégories d’actifs, les investissements institutionnels dans les segments résidentiels sont tombés à 58 millions de dollars en janvier-mars 2021, contre 74 millions de dollars l’année précédente.

Les investissements institutionnels dans l’immobilier ont augmenté de 21% en janvier -Période de mars de cette année à 922 millions de dollars, mais les entrées de fonds pourraient être affectées ce trimestre en raison de l’augmentation des cas d’infections au COVID-19, selon JLL.

Récemment, Knight Frank India a publié un rapport mentionnant que les investissements en capital-investissement dans l’immobilier ont été multipliés par 16 en janvier-mars 2021 pour atteindre 3,24 milliards de dollars, alors que plusieurs transactions se sont propagées par rapport à l’année dernière.

Selon le consultant immobilier JLL India, les flux institutionnels de fonds comprennent les investissements des family offices, des groupes de sociétés étrangères, des banques étrangères, des livres propriétaires, des fonds de pension, du capital-investissement, des fonds immobiliers-développeurs, des NBFC financés par des fonds étrangers et des fonds souverains. Il comprend également des investisseurs de référence dans les FPI.

«Les investissements institutionnels ont continué sur leur lancée au cours du premier trimestre (janvier-mars) de 2021, enregistrant une croissance de 21% des volumes à 922 millions de dollars, indiquant l’intérêt soutenu des investisseurs pour le marché immobilier indien», a déclaré JLL dans un communiqué.

Le consultant a attribué la hausse des investissements institutionnels à une activité accrue des fonds et à des transactions conclues en phase de développement.

“Cependant, la flambée pandémique au cours de la seconde moitié de mars 2021 devrait retarder le pipeline d’investissements au deuxième trimestre”, a-t-il averti.

Mais, l’afflux de fonds sur le marché des bureaux est passé de 505 millions de dollars à 864 millions de dollars.

Hyderabad a connu les flux de capitaux les plus élevés de 384 millions de dollars, représentant 42% des investissements au cours du premier trimestre de 2021.

Mumbai a représenté 21% des investissements, 193 millions de dollars étant déployés dans ses segments bureaux et résidentiel, grâce à la réduction des droits de timbre introduite par le gouvernement de l’État du Maharashtra.

Récemment, Anarock a déclaré que les investissements en capital-investissement dans l’immobilier avaient augmenté de 19% au cours du dernier exercice pour atteindre 6,27 milliards de dollars malgré la pandémie COVID-19.

