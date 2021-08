Investissements intelligents : diversifiez votre portefeuille avec les REITS et les InvITs

Les FPI sont tenues de distribuer 90 % de leurs flux de trésorerie aux actionnaires et aux investisseurs. Les FPI peuvent également être classées en deux catégories : cotées en bourse et non cotées.

Les fiducies de placement immobilier (FPI) et les fiducies de placement en infrastructure (InvlT) collectent un grand nombre de fonds auprès d’investisseurs et investissent la même chose dans les projets immobiliers/d’infrastructure pour générer des revenus. Ainsi, leur fonctionnement est presque similaire à celui des fonds communs de placement en Inde.

Comment fonctionnent les FPI et les investissements

Les FPI possèdent et exploitent des propriétés achevées ou en construction qui ont le potentiel de générer des revenus. Les propriétés peuvent être résidentielles ou commerciales telles que des appartements, des entrepôts, des bureaux, etc. Les investisseurs obtiennent un revenu régulier ainsi qu’une appréciation du capital à long terme. Le Securities and Exchange Board of India (Sebi) oblige les FPI à investir au moins 80 % de leurs actifs dans des propriétés achevées et génératrices de revenus. Les FPI sont tenues de distribuer 90 % de leurs flux de trésorerie aux actionnaires et aux investisseurs. Les FPI peuvent également être classées en deux catégories : cotées en bourse et non cotées.

Les InvIT, quant à eux, possèdent et exploitent d’énormes actifs d’infrastructure tels que des ponts, des autoroutes, des routes, des pipelines, des centrales électriques, etc. et 80% de leurs actifs sont obligatoirement investis dans des projets achevés et générateurs de revenus. Les InvIT doivent également distribuer 90 % de leurs revenus à leurs investisseurs/porteurs de parts.

Avantages des FPI et des InvlT

En choisissant les REIT et les InvIT, les investisseurs peuvent participer à des secteurs en croissance comme l’immobilier et les infrastructures sans se soucier de l’entretien, du titre, des droits de timbre et d’autres dépenses. Il s’agit d’instruments d’investissement new-age aidant les investisseurs à diversifier leurs portefeuilles. Ceux-ci peuvent générer une source de revenu régulier sous forme de dividendes et ont le potentiel de fournir une appréciation du capital attrayante. La taille de leurs billets est petite et la liquidité est beaucoup plus élevée qu’un investissement direct dans le marché immobilier ou un projet d’infrastructure. De plus, Sebi régule les REIT et les InvIT ; par conséquent, les risques de fraude sont moindres. Comme 80% du corpus est investi dans des projets générateurs de revenus et achevés, cela réduit également le risque d’investissement.

Risques liés à l’investissement dans des REIT/InvlT

Les REIT et les InvIT cotés sont des instruments liés au marché, ils peuvent donc parfois être très volatils. Comme 90 % des revenus générés par les FPI sont reversés aux investisseurs, les réinvestissements sont plus faibles, ce qui pourrait affaiblir les perspectives d’appréciation du capital. De plus, un investissement dans les InvlTs comporte un risque plus élevé car les rendements attendus sont basés sur des prédictions. Les projets sous-jacents impliquent également des risques politiques ou réglementaires, et les modifications de la réglementation peuvent entraîner des obstacles pour le projet. Beaucoup préfèrent également les investissements dans les REIT aux InvlT, car les premiers sont plus liquides en raison du prix unitaire inférieur, et les investisseurs sont généralement plus familiers avec le secteur immobilier qu’avec les infrastructures.

Le budget de l’Union 2021-2022 a facilité l’investissement dans les FPI et les InvIT. Sebi a également réduit la valeur minimale d’application. Auparavant, la taille minimale des demandes pour les FPI et les InvIT était de 50 000 Rs et 1 lakh Rs, respectivement. Maintenant, il a été réduit à Rs 10 000 – Rs 15 000, ce qui les amène au même niveau que les demandes d’introduction en bourse. De plus, la taille réduite des lots les a rendus facilement négociables en bourse.

Les rendements des FPI lorsque la période d’investissement est inférieure à un an sont considérés comme des gains en capital à court terme (STCG) et une période supérieure à un an sont considérés comme des gains en capital à long terme (LTCG). Le STCG est taxé à 15%, tandis que le LTCG au-delà de Rs 1 lakh est taxé à un taux de 10%.

Outre les investissements directs dans les REIT par le biais du marché boursier, vous pouvez également y investir par le biais de fonds communs de placement. Si vous pensez avoir l’appétit pour le risque requis et qu’investir dans des FPI/InvITs peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers, ils peuvent vous offrir une bonne option pour diversifier votre portefeuille. Cependant, n’hésitez pas à parler à votre conseiller financier pour investir dans cette classe d’actifs innovante. Vous devez également choisir des REIT et des InvlT notés AAA et évaluer soigneusement le profil d’entreprise du sponsor et sa position sur le marché avant de finaliser votre décision d’investissement.

