Investissements intelligents : sachez comment l’investissement de style fonctionne à votre avantage

Un élément essentiel de la pensée humaine est la classification – le regroupement d’objets en catégories en fonction d’une certaine similitude entre eux. En conséquence, nous regroupons les pays en fonction de leurs systèmes politiques, les professions en fonction de la nature des emplois, les aliments en groupes tels que les glucides et les protéines selon leur composition.

La classification est également omniprésente sur les marchés financiers, ce qui conduit à un investissement de style. Les actifs du même style bougent trop tandis que les actifs de styles différents bougent trop moins et la reclassification d’un actif dans un nouveau style augmente sa corrélation avec ce style. Discutons de l’investissement de style en détail.

Qu’est-ce que l’investissement de style ?

Lorsqu’ils prennent des décisions d’allocation de portefeuille, les investisseurs classent souvent d’abord les actifs en grandes catégories telles que les actions à grande capitalisation, les actions de valeur, les obligations d’État, etc., puis décident comment allouer leurs fonds entre ces différentes catégories d’actifs. Les classes d’actifs que les investisseurs utilisent dans ce processus sont également appelées « styles », et le processus lui-même, à savoir la répartition des fonds entre les styles plutôt qu’entre les titres individuels, est connu sous le nom d’investissement de style.

Les actifs d’un style ou d’une catégorie partagent des caractéristiques communes telles que la nature de leur créance (fonds propres ou dette), l’échéance de la créance (bons du Trésor ou dette à long terme), le moment de la livraison (marché au comptant ou marché à terme), selon la capitalisation boursière ( exemple petite capitalisation ou autre). Dans certains cas, les flux de trésorerie d’actifs du même style sont fortement corrélés tandis que d’autres actifs comme les fonds fermés sont largement non corrélés.

Le style n’est pas statique

Il existe un lien fondamental entre les cycles économiques et les cycles de style. Les actions de valeur ont tendance à bien se comporter lorsque l’économie est forte ou lors d’une reprise cyclique, tandis que les actions de croissance ont tendance à bien se comporter lorsque l’économie croît plus lentement que d’habitude. Ainsi, les variables économiques et de style sont intrinsèquement corrélées. Certains styles sont relativement permanents au fil des ans; par exemple, les obligations d’État. Les styles disparaissent après de longues périodes de piètre performance, comme ce fut le cas pour les actions ferroviaires et les obligations émises pendant la Seconde Guerre mondiale.

Avantages

La combinaison des effets du cycle économique à long terme et des tendances comportementales à court terme peut être capturée par des stratégies de rotation des styles. Comme les portefeuilles de style sont construits en utilisant des règles constantes, leur historique peut être testé sur de nombreuses années. En remontant au début des années 90 avec des régimes changeants lors de l’ouverture de l’économie, les portefeuilles de style affichent des biais positifs tels que la valeur, la croissance, le momentum, ce que l’on appelle l’opportunité de style. Les rendements de style peuvent être exceptionnellement forts dans des régimes définis et en particulier dans des marchés en baisse, car la persistance est plus forte à la baisse car le sentiment de peur est plus rapidement assimilé par les acteurs du marché que la cupidité.

Meilleure gestion des risques

L’investissement de style est une méthodologie neutre sans concepts tels que bêta, marché, exposition, etc. Conformément à la plupart des stratégies quantitatives, les limites de risque et les objectifs sont calculés et calibrés et il n’y a pas d’entrée discrétionnaire. C’est la clé du succès car, ces derniers temps, les marchés ont connu des mouvements d’actions individuels importants au cours d’une journée.

Pour conclure, l’investissement de style produit généralement un cycle de vie de styles d’investissement. Ainsi, les investisseurs ne devraient pas examiner la fréquence ou le gain ou la taille moyenne de manière isolée, mais ils devraient considérer la fréquence et la taille des gains ensemble.

L’écrivain est professeur de finance et de comptabilité, IIM Tiruchirappalli

