Investisseur en fonds communs de placement? Tata Capital offre un prêt en ligne de Rs 5 lakh à Rs 2 crore contre portefeuille

Tata Capital Ltd a annoncé aujourd’hui le lancement du « Prêt contre fonds communs de placement » (LAMF). Dans le cadre de cette initiative entièrement numérique, les clients pourront obtenir des prêts rapides et sans tracas allant de Rs 5 lakh et Rs 2 crore contre leurs dépôts de fonds communs de placement.

Tata Capital a déclaré que l’offre de prêt numérique est fournie contre un large éventail de programmes de capitaux propres et de dette dans les fonds communs de placement. Les clients peuvent bénéficier du montant du prêt en marquant un privilège sur les unités de fonds communs de placement qui sont gérées par diverses sociétés de gestion d’actifs.

Le montant du prêt sera personnalisé en fonction de la valeur des parts du fonds commun de placement et de la durée de vie.

Selon l’AMFI, les actifs sous gestion de l’industrie indienne des fonds communs de placement sont passés de Rs 15,18 billions au 31 juillet 2016 à Rs 35,32 billions au 31 juillet 2021, soit plus du double en l’espace de 5 ans. Compte tenu de la croissance exponentielle de cette catégorie d’investissement, LAMF conviendra le mieux aux clients pour répondre à leurs besoins de financement personnels ou professionnels.

Le client bénéficiant de LAMF continuera à détenir son portefeuille de fonds communs de placement et profitera également de ses avantages. Le client ne serait pas tenu de racheter son portefeuille. Ils devront payer des intérêts uniquement sur le montant du prêt appliqué.

Avantages

Parcours en ligne de bout en bout – de l’intégration au décaissementLe prêt peut être appliqué comme une facilité de découvert ou comme un prêt à termeFacilité de renouvellement automatique disponible pour une durée supérieure à un an (sous réserve de l’examen du portefeuille de fonds communs de placement)Le parcours d’intégration est terminé en quelques minutesMarquage de privilège en ligne des fonds communs de placement via le portail de services API CAMS comprend des fonctionnalités de décaissement, de retrait, de nantissement supplémentaire et de désengagement.

Commentant le lancement de LAMF, Abonty Banerjee, Chief Digital Officer, Tata Capital a déclaré : « Les fonds communs de placement en tant que catégorie d’investissement ont connu une croissance considérable au cours de la dernière décennie et continuent de prendre de l’ampleur. Notre dernier produit numérique donne aux clients la possibilité de répondre facilement à leurs besoins en fonds de manière transparente, tout en conservant le contrôle de leur portefeuille. Cela s’inscrit dans notre stratégie consistant à proposer en permanence des produits innovants et pratiques pour le client.

