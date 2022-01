Investisseur – Pharma : les perspectives sont positives pour le secteur au cours du CY22

Entreprises avec une forte activité en Inde, celles avec un pipeline américain complexe/spécialisé à privilégier ; Les meilleurs choix de Natco, Alkem et JB

Après CY20 et CY21 volatiles, nous nous attendons à ce que CY22 soit prévisible et stable avec de faibles cas de COVID-19 couplés à une vaccination élevée ; cependant, la variante Omicron pourrait s’avérer perturbatrice. Nous restons positifs sur le secteur car (i) les activités en Inde devraient connaître une croissance à deux chiffres, (ii) des mesures continues de contrôle des coûts soutiendraient probablement les marges et (iii) les activités aux États-Unis pourraient enregistrer une croissance incrémentielle tirée par de nouveaux lancements complexes, une base modérée et la normalisation de l’érosion des prix. Les inspections de l’USFDA ont repris de manière sélective et nous nous attendons à ce que le rythme des inspections s’accélère avec l’assouplissement des restrictions de voyage.

Les sociétés pharmaceutiques couvertes par notre couverture ont été notées de manière significative au cours du CY20, mais sont restées largement stables au cours du CY21. Compte tenu des incertitudes, il est prudent d’être sélectif et nous recommandons donc des sociétés ayant une forte activité en Inde et/ou un pipeline de génériques complexes et de médicaments innovants aux États-Unis. Natco, Alkem et JB Chemicals sont nos meilleurs choix.

Perspectives pour le CY22 : bien que l’incertitude demeure à court terme dans un contexte d’inflation des coûts et d’érosion brutale des prix aux États-Unis, nous pensons que ces facteurs devraient se normaliser au cours du CY22. Par conséquent, nous sommes positifs sur le secteur et prévoyons une amélioration de la croissance des revenus au cours de l’année à venir. Nous prévoyons environ 10 à 11 % de la croissance nationale, à l’exclusion de tout bénéfice des médicaments liés au COVID-19. Aux États-Unis, les entreprises ayant de solides antécédents de conformité et un pipeline complexe/spécialisé sont sur le point de croître avec une amélioration constante de la rentabilité. Les progrès sur les produits complexes/spécialisés aux États-Unis seraient étroitement surveillés, car ce serait le principal moteur du secteur. Les activités API et CRAMS continueraient de croître, l’Inde devenant progressivement une destination de fabrication préférée.

Tendances clés du secteur au cours de la CY21 : les principales tendances notables dans le secteur pharmaceutique étaient : (i) l’USFDA a commencé les inspections avec des cas de COVID-19 en baisse, (ii) une croissance robuste des activités en Inde tirée par les opportunités de médicaments liés au COVID-19, une base faible et une reprise dans le segment aigu , (iii) une bonne traction dans les activités API et CRAMS, (iv) des vents contraires sur les coûts avec la hausse des prix des matières premières et de la logistique et (v) une forte érosion des prix aux États-Unis affectant la rentabilité. Les usines indiennes ont reçu cinq lettres d’avertissement en CY20 et aucune en CY21 contre 15 en CY19 car le nombre d’inspections était limité cette année.

COVID-19 : la variante Omicron est très contagieuse et peut à nouveau forcer des mesures restrictives, affectant potentiellement la croissance. Cependant, les enseignements tirés des première et deuxième vagues de COVID-19 devraient, à notre avis, amortir une partie de l’impact négatif.

Notre point de vue

Nous continuons de privilégier les actions avec des ventes plus élevées en Inde, un pipeline américain complexe/spécialisé et un statut propre à la FDA. Nous introduisons également des estimations FY24 pour toutes les entreprises couvertes. Compte tenu de la volatilité récente des actions, nous déclassons Torrent Pharma (HOLD de Add), Biocon (HOLD de Add) et GSK Pharma (REDUCE de Hold), tandis que nous améliorons Cadila (ADD de Hold), Divi’s (HOLD de Reduce), Glenmark ( BUY from Add), Jubilant Pharmova (BUY from Add) et Strides (ADD from Hold). Meilleurs choix : Natco, Alkem Labs et JB Chemicals.

Principaux risques : nombre élevé d’inspections de l’USFDA, volatilité des devises et inclusion de plus de produits sous NLEM en Inde.

