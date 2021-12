Investisseur – Secteur IT : les résultats d’Accenture montrent de bonnes perspectives de croissance

Pressions du côté de l’offre susceptibles d’affecter les marges au cours des prochains trimestres ; Infosys et TechM sont les meilleurs choix



Les revenus d’Accenture au T1FY22 ont augmenté de 27% en glissement annuel, bien au-dessus de la limite supérieure de ses prévisions. Les réservations de transactions ont augmenté de 30 % en glissement annuel pour atteindre un niveau record de 16,8 milliards de dollars. Accenture a relevé ses prévisions de revenus pour l’exercice 22 de 700 points de base à 19-22% en glissement annuel. La direction a souligné une forte perspective de demande, ce qui est de bon augure pour l’informatique indienne. Au milieu des pressions de l’offre, Accenture a souligné l’amélioration des prix, la rentabilité et la croissance comme étant les principaux leviers de marge.

Infosys et TechM sont nos meilleurs choix. Croissance des revenus supérieure aux prévisions : Accenture a annoncé une forte croissance de ses revenus de 27 % en glissement annuel, sur une base faible, tirée par une forte demande. La croissance des revenus était bien supérieure à l’extrémité supérieure de sa fourchette guidée de 18 à 22 % en glissement annuel et implique un TCAC de 13,8 % par rapport aux revenus du premier trimestre de l’exercice 2020. Le conseil a fortement progressé de 33 % en glissement annuel, tandis que l’externalisation a également connu une forte croissance de 21 % en glissement annuel. La croissance était généralisée, tous les secteurs verticaux affichant une croissance à deux chiffres et 4 secteurs verticaux affichant une croissance de plus de 20 %.

Croissance généralisée : la croissance des revenus a été généralisée dans toutes les zones géographiques. L’Amérique du Nord a augmenté de 26 % en glissement annuel, l’Europe de 28 % en glissement annuel et les marchés en croissance de 30 % en glissement annuel. Parmi les secteurs verticaux, les biens de consommation, la vente au détail et les services de voyage ont connu une forte croissance dans toutes les régions. Perspectives de forte demande : les réservations de transactions d’Accenture ont dépassé les attentes de la direction pour toutes les tailles de transactions et le pipeline de transactions reste solide.

Accenture a souligné que la transformation numérique compressée, dans laquelle les entreprises réalisent la valeur de la re-plateforme vers le cloud à grande vitesse, génère une forte demande. En outre, Accenture reste convaincu que le cloud, les données et l’IA présentent un cycle technologique pluriannuel. Augmentation des prévisions de revenus : Accenture a relevé ses prévisions de revenus pour l’exercice 22 de 700 points de base, passant de 12 à 15 % en glissement annuel à 19 à 22 % en glissement annuel (5% inorganique) vs estimation consensuelle de 14% de croissance en glissement annuel. Les prévisions de croissance de 22-26% en glissement annuel d’Accenture pour le T2FY22 impliquent une croissance de 2% en glissement trimestriel au T2 à l’extrémité supérieure. Cela implique également une croissance de 11,5 à 17,5% en glissement annuel sur H2FY22 sur une base normalisée.

Les pressions du côté de l’offre persistent : alors que l’attrition s’est quelque peu modérée au premier trimestre, les pressions du côté de l’offre continuent d’avoir un impact sur l’industrie. La direction a indiqué que même si l’inflation des salaires pourrait avoir un impact sur les marges à court terme, elle constate une amélioration de l’environnement de tarification et se concentrera sur la rentabilité et la croissance pour gérer les marges et a ainsi réitéré ses prévisions de marge de 15,2 à 15,4 % pour l’exercice 22 (+10 à 30 points de base en glissement annuel) Informatique indienne : le premier trimestre de l’exercice 22 d’Accenture renforce notre confiance dans les perspectives de forte demande et de croissance.

Cependant, les pressions du côté de l’offre continueraient d’affecter les marges au cours des prochains trimestres. Nous restons positifs avec Infosys et TechM comme nos meilleurs choix.

