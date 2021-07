Commerce et investissement

Investisseurs à la recherche d’une diversification dans la crypto avec des produits multi-actifs enregistrant les plus gros afflux : rapport CoinShares

Alors que les produits d’investissement Bitcoin ont eu des sorties mineures la semaine dernière, Ether a eu des entrées mineures avec Cardano, XRP et BNB attirant des capitaux.

Le second semestre 2021 démarre lentement, la semaine se terminant le 9 juillet étant calme, non seulement en termes de prix, qui sont restés entre 32 000 et 35 000 $, mais également en termes de flux enregistrés par les produits d’investissement crypto.

Les produits d’investissement dans les actifs numériques ont enregistré des sorties mineures de seulement 4 millions de dollars.

La semaine dernière était en fait « la semaine de négociation la plus calme depuis octobre 2020 », selon un rapport du gestionnaire d’actifs numériques CoinShares.

Les produits d’investissement Bitcoin ont enregistré des hors-la-loi d’à peine 7 millions de dollars la semaine dernière, tandis que le volume des transactions était de 1,58 milliard de dollars pour la semaine.

Une fracture régionale dans les entrées de Bitcoin a été observée ces dernières semaines, les fournisseurs nord-américains enregistrant des entrées constantes tandis que leurs homologues européens continuent de voir des sorties.

Purpose, qui a lancé le premier ETF bitcoin d’Amérique du Nord et a également lancé un ETF Ether, a enregistré le plus important afflux de 13,1 millions de dollars. Outre Purpose, 21Shares, Bitwise et d’autres ont enregistré des entrées nettes minimales.

Alors que le plus grand gestionnaire d’actifs numériques au monde, Grayscale, n’avait aucun flux, CoinShares, 3iQ et ETC Issuance ont tous trois enregistré des sorties nettes.

Ce sont les produits d’investissement multi-actifs qui ont été les plus populaires, avec une collecte de 1,2 M$.

Cela ressort clairement du fait que, alors que les principaux produits de crypto-monnaie avaient des sorties, la deuxième plus grande crypto, Ethereum, avait des entrées mineures de seulement 0,8 million de dollars.

Les entrées cumulées annuelles des produits multi-actifs totalisent désormais 362 millions de dollars, représentant 16,5% des actifs sous gestion, proportionnellement plus que les 15,6% des encours de Bitcoin et les 9,9% des encours d’Ethereum.

Bien que ces entrées restent relativement faibles par rapport aux deux principales crypto-monnaies, les données impliquent que “les investisseurs cherchent de plus en plus à diversifier leurs actifs numériques”.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.