Investisseurs de détail et institutionnels intéressés par Bitcoin

Les institutions sont à l’avant-garde de la course haussière de la crypto-monnaie depuis le quatrième trimestre 2020, mais maintenant les investisseurs particuliers occupent également le devant de la scène. Bitcoin (BTC) devient de plus en plus populaire dans le monde et a officiellement cours légal au Salvador le 7 septembre, ce qui en fait un événement marquant pour l’adoption de l’actif par le commerce de détail et la souveraineté.

Cependant, cela s’est avéré être un événement chaotique pour le principal jeton de crypto-monnaie alors que le pays célébrait le “Bitcoin Day”. Peu de temps après le début de la journée, le prix du BTC a subi une baisse soudaine de plus de 8 000 $ pour atteindre un plancher à 42 900 $. Bien que cette baisse soudaine ait coïncidé avec cet événement majeur d’adoption de jetons, son importance pour les consommateurs de détail et les investisseurs l’emporte de loin sur l’impact à court terme sur le prix du jeton.

Après cela, des développements intéressants ont suivi, car le directeur de Fidelity Investment, Jurrien Timmer, a qualifié cette adoption de maturité pour l’actif semblable à l’or dans les années 1960. Dans le pays d’Amérique latine, les marques mondiales d’aliments et de boissons telles que McDonald’s, Starbucks et Pizza Hut ont maintenant commencé à accepter Bitcoin comme option de paiement pour leurs produits. L’adoption à grande échelle par des marques comme celles-ci ne manquera pas de porter l’intérêt des détaillants pour le Bitcoin et les crypto-monnaies dans leur ensemble vers de nouveaux sommets, car il est maintenant de plus en plus évident qu’il existe de réels cas d’utilisation pour les monnaies numériques.

Le fondateur de Cardano et co-fondateur d’Ethereum, Charles Hoskinson, a même prédit que de nombreux autres pays finiraient par emboîter le pas à l’adoption d’El Salvador. Avec lui, le lanceur d’alerte Edward Snowden a également salué cette décision sur Twitter, mentionnant que la pression est désormais exercée sur les pays concurrents pour acquérir Bitcoin “ne serait-ce qu’en tant qu’actif de réserve”. Même si les grandes économies mondiales commencent à envisager d’adopter le BTC comme monnaie légale, cela donnera un grand coup de pouce à l’utilisation de la vente au détail.

L’adoption du Bitcoin par le Salvador a été une grande partie du battage médiatique et du récit omniprésent sur les crypto-monnaies à la fin de l’été. Surtout pour les investisseurs de détail, cela pourrait souvent devenir un cas de FOMO (peur de manquer) qui, en raison des revenus constants de BTC tout au long de l’année, regrette souvent de ne pas avoir acheté le jeton il y a un certain nombre de mois. . Cela pourrait entraîner un afflux important de fonds de la part des commerçants de détail.

Les investisseurs particuliers ont un œil sur les crypto-monnaies

Une enquête menée par l’Association of Forex Dealers (AFD), un organisme de réglementation du marché des changes, a tenté d’évaluer le sentiment des investisseurs sur les monnaies numériques en Russie. Les résultats de l’enquête ont révélé que 77% des 502 investisseurs qui ont participé préféraient les crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum (ETH) et Litecoin (LTC) aux actifs financiers traditionnels comme l’or et le forex.

Cointelegraph a discuté plus en détail de cette comparaison de l’or avec Jaime Rogozinski, fondateur de WallStreetBets, un groupe de subreddit créé pour les investisseurs particuliers. Il a déclaré que “l’or est synonyme de réserve de valeur aux États-Unis, qui ont près de trois fois plus d’or que les trois pays suivants réunis, mais les investisseurs mondiaux ont la possibilité d’uniformiser les règles du jeu avec la montée et la chute du potentiel illimité de BTC “.

Rogozinski a également mentionné que tous les autres acteurs de l’économie mondiale, à l’exception des États-Unis, ont intérêt à ce que le dollar américain et l’or perdent l’hégémonie financière que possèdent actuellement les actifs. Lorsque l’on compare les performances de l’or et du BTC, il y a une grande différence dans les résultats. À court terme, BTC a enregistré des gains de 62,76 % depuis le début de l’année (YTD) et des gains annuels de 351,62 %, tandis que l’or a enregistré des pertes de 5,79 % à ce jour et de 7, 91 % par an.

En plus de la Russie, même l’Inde est témoin de la façon dont les millénaires changent leur intérêt pour les crypto-monnaies pendant la pandémie mondiale de COVID-19. Nischal Shetty, PDG de WazirX, une bourse indienne de crypto-monnaie, a déclaré à Cointelegraph que, dans une perspective mondiale, l’implication institutionnelle a ouvert la voie à l’intérêt des détaillants pour les crypto-monnaies :

«La pandémie a contribué de manière égale ou peut-être plus importante à accélérer l’adoption de la cryptographie, en particulier dans des pays comme l’Inde. En ces temps incertains, les crypto-monnaies ont fourni aux gens ordinaires de nouvelles façons de gagner de l’argent en ligne, qu’ils viennent de zones urbaines ou rurales. »

Selon les données fournies par WazirX, l’échange a connu une augmentation de 2 648 % du nombre d’utilisateurs s’inscrivant dans les villes de niveau II et de niveau III en Inde. Les utilisateurs de ces deux segments de villes sont responsables de 55% de la croissance des inscriptions d’utilisateurs en 2021, dépassant même les villes de niveau I qui ont affiché une croissance de 2,375%. De plus, 70% des utilisateurs de la plateforme ont moins de 35 ans.

Faisant peut-être écho à la montée de l’intérêt, la bourse de crypto-monnaie basée aux États-Unis CrossTower a annoncé qu’elle étendrait ses opérations à l’Inde et “utiliserait le pays comme plaque tournante pour s’étendre à d’autres zones géographiques”.

Dans un pays de 1,36 milliard d’habitants, dont plus de 65% ont moins de 35 ans, soit plus de 880 millions, le potentiel de croissance du marché est énorme. Les données du fournisseur d’analyse de blockchain Chainalysis ont montré que le montant des fonds que les Indiens ont investis dans les crypto-monnaies avait augmenté de 600 %, passant de 900 millions de dollars en avril 2020 à 6,6 milliards de dollars en mai 2021.

Un rapport de Chainalysis a tenté de classer les pays en fonction de leur niveau d’adoption de la vente au détail à l’aide d’une métrique connue sous le nom d’indice mondial d’adoption de la cryptographie. En utilisant cette mesure, le rapport a révélé que le Vietnam se classait au premier rang et l’Inde au deuxième, suivi de près par le Pakistan, l’Ukraine et le Kenya.

Pour le Vietnam, la confirmation de l’adoption avec cette mesure est évidente en examinant de plus près les volumes d’affaires et le nombre d’utilisateurs dans le pays. Selon les données fournies à Cointelegraph par l’équipe Binance Research, le nombre total d’utilisateurs de Binance et les volumes de transactions sur toutes les paires de crypto-monnaies proposées au Vietnam ont augmenté en moyenne de 288,51% et 235,66%, respectivement, de janvier à mai 2021. Pour comparer avec cette croissance, les réserves d’or du Vietnam n’ont augmenté que de 3,37 % au cours de la même période.

Rogonzinski a également pesé sur la façon dont l’intérêt institutionnel affecte les investisseurs de détail, en déclarant: “Les investisseurs institutionnels peuvent se permettre de surmonter les baisses de Bitcoin et ont plus d’intérêt pour les gains à long terme, mais j’ai confiance que chaque course haussière réussira à attirer plus d’investisseurs de détail vers marché et, espérons-le, leur enseigner HODL. “

Le commerce de détail apporte des chiffres, les institutions apportent des mouvements

Un rapport d’analyse de l’industrie réalisé par l’échange de crypto-monnaie OKEx en collaboration avec le fournisseur de données en chaîne Catallact a révélé que malgré la croissance des petites adresses BTC (avec moins de 10 BTC), les investisseurs de détail ont eu une contribution relativement plus petite que le groupe général de transactions. au premier trimestre. 2021.

Les données fournies à Cointelegraph par Binance Research indiquent qu’en regardant uniquement en termes de volume de transactions de BTC, la reprise des niveaux de prix et d’intérêt de BTC pourrait être due à la combinaison d’investisseurs de détail et institutionnels. Entre juin 2021 et août 2021, Binance a connu une augmentation de 3,29 % et 1,36 % du nombre d’investisseurs particuliers et institutionnels, respectivement.

Conformément à ce nombre, le nombre total de BTC négociés par les investisseurs particuliers et institutionnels sur la bourse a augmenté de 4,61 % et de 3,99 %, respectivement. Au cours de la même période, le volume total des transactions de BTC a augmenté de 1,98 %.

Le graphique représente comment une augmentation ou une diminution du nombre d’investisseurs de détail et institutionnels négociant des BTC sur la plate-forme s’aligne sur le mouvement du volume global de BTC. Le représentant de l’équipe de recherche de Binance a ajouté :

“Ce changement d’état d’esprit des investisseurs des actifs traditionnels comme l’or ou le marché des changes vers les crypto-monnaies ne se limite certainement pas aux pays en développement. En fait, il est également répandu dans les pays plus développés où le sentiment de favoriser les investissements dans les crypto-monnaies est davantage perçu comme un mouvement pour s’exposer à la classe d’actifs émergente, plutôt que comme une simple réserve de valeur ou une couverture contre l’inflation. ” .

Lors d’une discussion avec Cointelegraph, le co-fondateur de l’échange de crypto-monnaie Huobi Global, Du Jun, a souligné l’équilibre de Bitcoin dans tous les échanges comme une mesure pour mesurer la part de marché institutionnelle. Selon les données de Glassnode, le montant de Bitcoin dans les portefeuilles d’échange a atteint 2,48 millions cette année, ajoutant plus : « Les soldes de Bitcoin sur Coinbase sont tombés à environ 700 000, le niveau le plus bas jamais enregistré pour toute l’année. Au cours du mois dernier, les principales bourses ont enregistré des sorties nettes de Bitcoin. »

Étant donné que la plupart des institutions utilisent Coinbase pour investir, Jun a déduit que les institutions avaient acheté plus de BTC au cours du mois dernier. Il a également mentionné que de grandes institutions bancaires telles que Rothschild et Morgan Stanley ont augmenté leur exposition aux actifs cryptographiques grâce à leurs participations dans le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

Les institutions qui investissent dans Bitcoin ou se lancent dans les monnaies numériques comme mécanisme de paiement en sont encore à leurs balbutiements. Par conséquent, le potentiel inexploité de sa prolifération de crypto-monnaies chez les investisseurs de détail semble bien être le fer de lance des investisseurs institutionnels, car il donne aux investisseurs de détail un sentiment de sécurité, ainsi que le potentiel de hausse qui capte le battage médiatique des marchés des crypto-monnaies.