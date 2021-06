Investisseurs en fonds communs de placement, méfiez-vous! Vous ne pouvez pas racheter vos parts MF si le PAN devient invalide

in

Aucun investissement par de nouveaux investisseurs dans des programmes de MF ou par des investisseurs existants dans d’autres programmes de MF ne sera possible à moins que les investisseurs ne disposent d’une carte PAN valide.

Les investisseurs en fonds communs de placement (MF) seront non seulement confrontés à des problèmes lors de l’investissement, mais ne pourront pas non plus retirer leur propre argent d’investissement, si leur numéro de compte permanent (PAN) devient invalide après le 30 juin 2021. En effet, , conformément aux récentes directives réglementaires, la liaison PAN-Aadhaar deviendra obligatoire pour toutes les transactions MF à compter du 1er juillet 2021.

En fait, dans un exercice récent mené avec NSDL pour identifier les PAN liés à Aadhaar, les services de gestion de l’âge informatique (CAMS) de l’agent de registre et de transfert (RTA) ont déjà constaté que certains des PAN fournis par les investisseurs des MF sont invalides selon la base de données informatique. .

Conformément aux directives du SEBI, pour les transactions suivantes, le statut PAN des investisseurs doit être « valide » :

Achat frais

Achat supplémentaire

Si le PAN devient invalide, les investisseurs existants ne pourront même pas recharger leurs folios MF existants par des achats supplémentaires.

siroter

Les investissements réguliers des investisseurs existants via le plan d’investissement systématique (SIP) s’arrêteront également au cas où le PAN des investisseurs deviendrait invalide en raison de ne pas le lier à leur Aadhaar.

STP

Non seulement les investissements frais et réguliers, mais les investissements via le plan de transfert systématique (STP) d’un régime MF à un autre régime seront également arrêtés si le PAN devient invalide.

Rachat

Si le PAN devient invalide, les investisseurs en MF ne peuvent même pas accéder à leur propre argent investi dans des programmes de MF, car les demandes de rachat seront également rejetées.

SWP

Un PAN invalide peut également faire dérailler le budget mensuel d’un investisseur, car le rachat via le plan de retrait systématique (SWP) s’arrêtera également.

Faire attention! Vous pouvez faire face à un TDS plus élevé, une interruption des services bancaires à partir du 1er juillet si vous ne le faites pas

Par conséquent, dans le cas où le PAN est renvoyé « invalide » par NSDL, les investisseurs peuvent être confrontés à des inconvénients lors de la transaction, car à partir du 1er juillet 2021 pour toute transaction MF (achat frais, achats supplémentaires, SIP / SWP / STP, rachat, etc.), statut PAN des investisseurs devrait être « valide ».

Comment résoudre le problème

En cas de modification du PAN qui pose des problèmes pour le lier à Aadhaar, les investisseurs existants peuvent demander aux AMC ou RTA respectifs la mise à jour du PAN correct.

Cependant, si le PAN donné est correct, les investisseurs doivent d’abord le soumettre à l’administration fiscale pour corriger le statut du PAN et – une fois la correction effectuée – informer les AMC/RTA pour effectuer d’autres validations.

