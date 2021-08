Investisseurs institutionnels FOMO pour l’exposition à l’Ethereum ⋆ Crypto nouveaux médias

Les tendances d’Ethereum montrent qu’il devient de plus en plus précieux à mesure que l’ETH 2.0 se rapproche. Ainsi, les investisseurs institutionnels réclament à grands cris d’entrer dans l’action avant qu’il ne soit trop tard. Un signal en a été que les contrats à terme ETH se négocient à une prime de base plus élevée que les contrats à terme BTC sur CME. Les contrats à terme ETH ont été négociés en continu sur une base glissante plus élevée que les contrats à terme BTC au cours des trois derniers mois. Cela pourrait montrer que les investisseurs institutionnels sont plus optimistes quant à l’avenir de l’ETH par rapport à la BTC. Mais d’autres facteurs ont également conduit à ce que l’ETH Futures se négocie si haut.

ETH Futures sur CME n’est en ligne que depuis février. Cela signifie que le marché n’a pas encore eu le temps de s’adapter aux conditions du marché. Alors que dans le cas des BTC Futures, les investisseurs les négocient depuis quatre ans sur CME. Ainsi, le marché a eu plus de temps pour s’habituer aux conditions du marché entourant BTC Futures, ainsi qu’aux configurations établies pour utiliser les transactions au comptant et à emporter de la manière la plus efficace.

Base ETH Futures supérieure à la base BTC Futures | Source : CME Crypto Futures Base glissante sur 3 mois d’Arcane Research

ETH Futures n’ayant que six mois n’a pas donné au marché beaucoup de temps pour établir les mêmes modèles avec BTC Futures. Les contrats à terme ETH évoluent encore et les investisseurs négocient sur un marché à maturité qui n’est pas encore arrivé à maturité. Mais cela a commencé à changer.

Les investisseurs institutionnels ont besoin de plus d’exposition à l’ETH

ETH Futures a connu des primes de base élevées au lancement, ce qui est très probablement dû au fait que les investisseurs institutionnels ont utilisé les ETH Futures sur CME comme moyen d’obtenir une plus grande exposition à l’ETH. Mais au fil du temps, le marché des ETH Futures a continué à mûrir. La base d’ETH Futures a connu une tendance à la baisse, car de plus en plus de sociétés de négoce profitent du CME pour effectuer des transactions au comptant et à emporter. Suivant la même tendance sur la base BTC.

Le passage du temps a cependant vu ce contango croître depuis le plus bas. Un pic a vu la base BTC monter en flèche, avant de finalement se stabiliser à environ 3%. Alors que la base ETH a connu un pic encore plus élevé, qui s’est finalement stabilisé à 7%. Les contrats à terme sur ETH sont restés dans une tendance haussière dans les semaines qui ont suivi le pic de la position actuelle.

Cette hausse plus élevée de la base ETH que de la base BTC montre que les investisseurs institutionnels sont actuellement plus optimistes sur Ethereum que sur Bitcoin. Les tendances de base entre les deux contrats à terme placent Ethereum sur une trajectoire plus élevée que son homologue Bitcoin.

Ethereum Intérêt Institutionnel Montrant Dans Les Mouvements De Prix

Les contrats à terme CME ETH ne sont pas la seule indication que les investisseurs institutionnels montrent plus d’intérêt pour Ethereum. Les mouvements de prix de l’ETH indiquent également un plus grand intérêt pour l’actif par rapport à la crypto-monnaie pionnière Bitcoin.

Le prix de l’ETH a augmenté de 240% rien qu’en 2021 | Source : ETHUSD sur TradingView.com

Le prix de l’ETH a surperformé le prix du Bitcoin cette année de plus de 200%. Alors que les performances de Bitcoin pour l’année 2021 se situent à moins de 38%, les performances d’ETH sont en hausse de 240%. Cette disparité de performances montre que les investisseurs se tournent davantage vers Ethereum. Conduisant à la forte croissance des prix par rapport à BTC.

Le réseau Ethereum continue d’étendre ses cas d’utilisation avec la mise à niveau vers ETH 2.0. C’est le réseau leader pour le développement DeFi et NFT. Son TPS est supérieur à celui de Bitcoin, et le passage à la preuve de participation réduira la consommation d’énergie du réseau de 99%.

