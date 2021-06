Investissez dans Cardano, mais seulement si vous y êtes pour le long terme

Alors que les investisseurs en crypto attendent la fin de ses mises à niveau Alonzo, quel est le meilleur mouvement avec Cardano (CCC :ADA-USD) ? Une fois ces mises à niveau (qui incluent des capacités de contrat intelligentes) terminées, la blockchain de cet altcoin deviendra un concurrent encore plus fort du nom qui domine l’espace DeFi (finance décentralisée), Ethereum (CCC :ETH-USD).

Ce niveau d’utilité croissant est de bon augure pour le prix de sa pièce à long terme. Mais cela ne veut pas dire que le court terme ne sera pas volatile. Avec la plupart de ses pièces en circulation détenues par des commerçants à court terme, l’impatience pourrait l’emporter sur eux.

Ethereum a ses propres mises à niveau à venir. Les altcoins rivaux augmentent également leur fonctionnalité. Les spéculateurs peuvent commencer à perdre confiance dans les mérites de cette pièce en tant que « tueur d’Ethereum ». Les prix de l’ADA pourraient connaître un autre recul, même s’ils restent inférieurs à leurs sommets après le krach du marché de la cryptographie du mois dernier.

Alors, avec le risque d’une autre grosse baisse, devriez-vous rester à l’écart ? Les traders à court terme ne devraient pas miser sur son apparition juste parce que ses mises à niveau sont sur le point de se terminer. Mais si vous achetez cela comme un pari à long terme sur la croissance de la blockchain de cette pièce, les prix d’aujourd’hui pourraient sembler plus que raisonnables avec le recul.

Cardano et ses mises à niveau en attente

Actuellement en phase de test, les mises à jour d’Alonzo seront mises en ligne fin juillet ou début août. Ces mises à jour vont changer la donne pour son réseau, car elles permettent l’utilisation de contrats intelligents sur sa blockchain. Cela seul n’en fera pas un “tueur d’Ethereum”.

Mais cela pourrait permettre à la plate-forme de rester le leader parmi les dizaines d’altcoins à venir essayant de donner au leader du marché une course pour son argent. Je parle de À pois (CCC :DOT-USD), Polygone (CCC :MATIC-USD), Solana (CCC :SOL-USD), et plein d’autres. Comme le montre sa capitalisation boursière plus élevée (un peu moins de 50 milliards de dollars), le marché reste convaincu que c’est le nom qui devrait gagner le plus de terrain.

Pourtant, même avec les mises à niveau, il n’est pas garanti que ce sentiment se maintienne. Cardano n’est pas le seul réseau à « améliorer » son utilité. Les altcoins susmentionnés ont également des mises à niveau en cours. Non seulement cela, le leader de la finance décentralisée (DeFi) lui-même a ses mises à niveau en attente, ce qui pourrait l’aider à rester au sommet.

Cela ne détruit pas le cas de taureau à long terme pour ADA. Mais, il pourrait laisser ses investisseurs, dont la plupart ne l’ont acheté qu’au cours de la dernière année, nerveux. Cela peut entraîner une certaine volatilité à court terme.

Les autres pièces ne se reposent pas sur leurs lauriers

2021 a vu une rotation majeure des pièces établies comme Bitcoin (CCC :BTC-USD), et en altcoins prometteurs comme Cardano. C’est pourquoi le prix de sa pièce a plus que décuplé entre janvier et début mai et pourquoi il est resté assez résistant pendant et après l’effondrement de mai. Mais le revers de la médaille est que la grande majorité des propriétaires d’ADA ne l’ont pas possédée depuis si longtemps. Environ 92 % de ses propriétaires le détiennent depuis moins d’un an. Près d’un tiers l’ont détenu pendant moins d’un mois.

Quel est le problème avec cette configuration ? Il laisse les commerçants à court terme aux commandes. Pour l’instant, comme ils restent convaincus que les mises à niveau d’Alonzo changeront la donne, cela pourrait avoir un effet positif plutôt que négatif sur les prix de Cardano. Mais il ne faudra peut-être pas grand-chose pour transformer ces détenteurs à court terme en investisseurs du beau temps. Si les mises à niveau à venir d’Ethereum inspirent la confiance qui prévaudra contre la concurrence croissante, cela pourrait ébranler la confiance dans les perspectives de cette pièce.

Ce n’est pas tout. Les rivaux d’Altcoin peuvent continuer à améliorer leur propre utilité. Cela pourrait également effrayer les investisseurs à court terme de cette pièce. Et, avec Bitcoin prévoyant une mise à niveau majeure plus tard cette année, une confiance renouvelée dans la crypto qui a tout déclenché pourrait également affecter négativement le sentiment des investisseurs pour ADA.

En bref, alors que l’avenir reste prometteur pour Cardano, il est loin d’être garanti que les prix augmenteront après les mises à niveau d’Alonzo.

Taureau à long terme pour Cardano

Nous pourrions voir l’un des deux résultats se produire dans les mois à venir pour les prix ADA. Soit les investisseurs deviennent plus optimistes après la mise en ligne des mises à niveau et les prix remontent par rapport aux niveaux d’aujourd’hui (un peu moins de 1,50 $) pour revenir à leurs plus hauts (environ 2,46 $). Ou, alors que les pièces rivales se renforcent et que les pièces établies maintiennent leur avance, les investisseurs récents se dirigent vers les sorties, entraînant un autre recul.

Pesant les points positifs contre les négatifs, que retenir de Cardano ? Cela peut ne pas fonctionner comme un commerce à court terme. Mais pour les investisseurs plus à long terme qui sont prêts à surmonter d’éventuelles eaux agitées, cela vaut la peine de s’accrocher.

A la date de publication, Thomas Niel détenait des positions longues sur Bitcoin et Ethereum. Il n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur d’autres titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.