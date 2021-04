Investissez dans la montée en puissance de la production de terres rares avec MP Stock

À partir de 2020, les médias couvrent de plus en plus le marché des terres rares. Si vous souhaitez profiter de ce marché, un choix solide serait Matériaux MP (NYSE:MP) puisque vous pouvez acheter et vendre des actions MP directement sur le New York Stock Exchange.

Source: JJ Gouin

C’est beaucoup plus facile que d’essayer de posséder les matériaux de terres rares eux-mêmes – et de plus, avec les actions de MP Materials, vous détiendriez une participation dans le plus grand producteur de terres rares de l’hémisphère occidental.

De plus, comme je l’ai appris de William White, contributeur d’InvestorPlace, MP Materials est responsable d’environ 15% des aimants aux terres rares dans le monde.

Il ne fait aucun doute que MP Materials est un géant du secteur américain des terres rares, mais il existe également une concurrence mondiale de la part de la Chine. Est-ce un problème ou une opportunité? Restez à l’écoute alors que nous nous salissons sur le marché lucratif des terres rares.

Un regard plus attentif sur MP Stock

Le lancement public de l’action MP à la Bourse de New York a eu lieu le 18 novembre 2020. Cela s’est produit par le biais d’un accord de société d’acquisition à usage spécial (SPAC) plutôt que par le biais d’une introduction en bourse (IPO) traditionnelle.

Ce premier jour, les actions se sont échangées dans la zone de 15 $. Avec le recul, nous savons maintenant que c’était une bonne affaire. Il s’avère que le cours de l’action a rapidement atteint un sommet à court terme de 39 $ et a changé le 22 décembre.

Et ce n’était même pas la fin du rallye, car les acheteurs ont poussé le cours de l’action MP à un sommet de 51,77 $ en 52 semaines le 2 mars 2021.

Les actions ne peuvent pas continuer à grimper indéfiniment, et un recul du cours de l’action était pratiquement inévitable. Le prix de l’action est actuellement de 35,15 $.

Est-ce un problème terrible ou une opportunité pour les investisseurs entreprenants? Après en avoir appris davantage sur le marché des terres rares, vous pourriez décider que le retrait du stock MP est un cadeau de Wall Street.

Grand marché, grande entreprise

MP Materials est une entreprise qui est sur le point de capturer une partie d’un très large segment de l’économie mondiale.

Le marché mondial des éléments de terres rares, selon Grand View Research, devrait atteindre 5,62 milliards de dollars d’ici 2025.

J’ai déjà mentionné que MP Materials est responsable d’une partie importante des aimants aux terres rares du monde. Cela devrait piquer votre intérêt si vous investissez dans des véhicules électriques.

C’est parce que les aimants qui utilisent les matériaux de terres rares néodyme et praséodyme sont utilisés dans la fabrication de batteries de véhicules électriques.

MP Materials n’est pas un acteur discret sur ce marché en plein essor – il cherche clairement à assurer une position de leader.

Entre 2020 et 2023, MP Materials s’attend à ce que ses bénéfices passent d’environ 30 millions de dollars à 250 millions de dollars.

Mais alors, le président de MP Materials, James Litinsky, est étonnamment modeste dans sa vision de l’entreprise. «Nous n’avons pas besoin de prendre le contrôle de toute l’industrie. Tout ce que nous devons faire est de réfléchir à la façon dont nous investissons et exécutons et c’est juste une opportunité commerciale assez extraordinaire. »

Préparez votre seau

Les sceptiques et les sceptiques pourraient objecter qu’il sera difficile pour MP Materials, basé à Las Vegas, de rivaliser avec la Chine, une nation compétitive sur le marché des terres rares.

Comme le voit clairement Sean Brodrick, rédacteur en chef de Weiss Ratings, ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose pour les producteurs de terres rares basés aux États-Unis.

«Le gouvernement américain est sur le point de donner de l’argent aux entreprises de ce secteur. Prenez un seau et soyez occupé », suggère Brodrick aux investisseurs.

Et en effet, le département américain de la Défense a déjà accordé à MP Materials un accord d’investissement technologique DPA Titre III «pour établir des capacités de traitement nationales pour les éléments légers de terres rares».

Pourquoi le ministère de la Défense s’intéresserait-il à ces matériaux en particulier?

C’est parce qu’ils sont «essentiels à de nombreuses applications de défense et commerciales, y compris le raffinage du pétrole, les additifs pour le verre et les aimants utilisés dans les moteurs de transmission des véhicules électriques et les munitions à guidage de précision.»

Pour le dire autrement, les États-Unis veulent voir une montée en puissance de la production nationale de terres rares, pronto. Et sans aucun doute, MP Materials se fera un plaisir de répondre aux commandes du gouvernement.

La ligne de fond

Il y a une guerre entre les États-Unis et la Chine. Ce n’est pas une guerre avec des missiles, mais avec des produits de base.

Les matériaux de terres rares sont très demandés. Cette demande ne fera qu’augmenter dans les années à venir.

Comment les investisseurs peuvent-ils potentiellement en tirer profit? Heureusement, il n’est pas nécessaire de stocker des terres rares dans votre maison ou votre bureau. Au lieu de cela, vous pouvez simplement commencer à accumuler des actions MP.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne d’arrivée – pour le compte de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.