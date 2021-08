Investissez dans l’avenir de tout avec l’économie de l’automatisation en plein essor

in

Le monde est automatique.

C’est juste un sous-produit inévitable du progrès technologique. Au fur et à mesure que la technologie s’améliore, elle finit par atteindre un point où elle surpasse les humains dans certaines tâches. Lorsque cela se produit, les entreprises commencent à utiliser la technologie à la place de l’humain, car une technologie est moins chère et plus rapide.

L’automatisation fait naturellement partie de l’évolution technologique.

Les voitures sont automatisées. Les centres d’appels sont automatisés. Les services de livraison sont en cours d’automatisation. Le développement de logiciels est en cours d’automatisation.

Bienvenue, messieurs, au Économie de l’automatisation.

Adopter l’économie de l’automatisation

Dans l’économie de l’automatisation, à terme et inévitablement, presque toutes les tâches banales et répétitives seront automatisées.

L’une de ces verticales de cette mégatendance du tout automatisé qui me passionne énormément est le virage sismique vers entrepôts automatisés.

Voici l’histoire :

Tout le monde fait ses achats en ligne maintenant. Ce changement dans les préférences d’achat des consommateurs a déclenché un changement tout aussi important dans les processus d’exécution.

Il y a longtemps, lorsque les consommateurs allaient dans les magasins et achetaient des choses, la réalisation se faisait dans les magasins. Aujourd’hui, les consommateurs restent chez eux et s’attendent à ce qu’un colis leur soit livré le jour même. L’exécution se fait désormais dans des entrepôts – et cela doit être fait rapidement.

Ce changement dans l’exécution a fait peser une charge accrue sur le marché de la logistique. En fin de compte, cela a mis en évidence les lacunes du processus d’exécution des commandes, vieux de plusieurs décennies, dans lequel les gens emballent, trient et exécutent les commandes dans des entrepôts vétustes.

Les humains sont lents. Ils sont sujets aux erreurs. Et ils doivent être payés. Sans oublier qu’il y a actuellement une énorme pénurie de main-d’œuvre dans l’économie.

Ainsi, l’accomplissement humain est ralentir, sujet aux erreurs, et cher.

Quelle est la solution ? Automatisez les entrepôts. Remplacez les humains par des robots alimentés par l’intelligence artificielle (IA) qui vite, sans défaut, et peu coûteux.

L’avenir est là

Cela se produit déjà. Amazon (NASDAQ :AMZN) a acquis la société de robotique Kiva Systems en 2012. Même depuis, la société a consacré un bras et une jambe à automatiser les entrepôts. Aujourd’hui, Amazon compte plus de 200 000 robots en service et des entrepôts entièrement automatisés qui traitent les commandes rapidement, parfaitement et à moindre coût.

Les résultats parlent d’eux-mêmes.

Sinon, comment pensez-vous qu’Amazon propose la livraison le jour même et bat tout le monde dans l’espace de livraison ? Sinon, comment pensez-vous qu’Amazon rend cette livraison gratuite?

Tout cela grâce aux entrepôts automatisés d’Amazon.

Maintenant, tout le monde – comme Walmart (NYSE :WMT), Cibler (NYSE :TGT) et Dépôt à domicile (NYSE :haute définition) – doit jouer au « rattrapage » et automatiser ses propres entrepôts… ou alors sinon, ils risquent d’être complètement dominés par Amazon.

Mais voici le problème : seuls 5 % des entrepôts sont actuellement automatisés, et plus de 90 % du picking est actuellement effectué manuellement.

En d’autres termes, tous ceux qui ne sont pas nommés Amazon dans les mondes de la logistique et de la vente au détail doivent investir beaucoup d’argent dans l’automatisation de leurs entrepôts au cours de la prochaine décennie.

Le résultat? Un boom de la demande pour la technologie d’entrepôt automatisé.

Ce boom sera massif. Les dépenses annuelles de main-d’œuvre dans les entrepôts aux États-Unis s’élèvent à plus de 230 milliards de dollars. Ajoutez 50 milliards de dollars supplémentaires pour les équipements de manutention automatisés (comme les chariots élévateurs), et vous parlez ici d’une révolution de plus de 280 milliards de dollars…

Et une petite entreprise dont personne ne parle aujourd’hui est à l’épicentre de ce boom.

Approches d’automatisation

Vous voyez, il y a deux façons d’automatiser les entrepôts.

La première façon est de construire des entrepôts entièrement nouveaux et adaptés aux robots à partir du sol.

Il s’agit d’un moyen technologiquement plus simple d’automatiser les entrepôts (puisque vous construisez un nouvel environnement contrôlé et homogène que les robots de ces entrepôts n’ont pas à « apprendre »). Mais c’est économiquement plus cher, car la construction de ces entrepôts est très coûteuse et vous oblige essentiellement à « démolir » vos anciens entrepôts.

C’est ce que fait Amazon. Elle construit des entrepôts entièrement nouveaux et entièrement automatisés.

La deuxième façon est de intégrer des solutions robotiques basées sur l’IA dans les entrepôts existants.

Il s’agit d’un moyen technologiquement plus difficile d’automatiser les entrepôts (puisque les entrepôts ne sont pas homogènes et, par conséquent, ces robots doivent être capables d’un apprentissage avancé et de s’adapter à n’importe quel entrepôt). Mais c’est aussi une méthode beaucoup moins chère puisque vous n’avez pas à construire de nouveaux entrepôts ou à vous débarrasser de vos entrepôts existants.

C’est ce que la plupart des entreprises finiront par faire.

C’est parce que les géants de cet espace – Walmart, Target, FedEx, The TJX Companies, etc. – ont collectivement des milliers d’entrepôts, stratégiquement situés à travers le monde. Démolir et reconstruire chacun de ceux-ci coûterait beaucoup trop cher. Au lieu de cela, ils intégreront des solutions robotiques basées sur l’IA dans leur chaîne d’approvisionnement existante.

C’est technologiquement un problème très difficile – si dur, en effet, qu’il semble qu’une seule entreprise a craqué la noix…

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

