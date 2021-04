Investissez dans les actions de Google, Facebook, Apple, Tesla: vérifiez les choses à faire et à ne pas faire en matière d’investissement sur les marchés mondiaux

De plus en plus de jeunes investisseurs de détail achètent des actions mondiales de premier plan comme Google, Amazon, Facebook, Apple, Tesla, etc., dans l’espoir d’obtenir de meilleurs rendements.

Par Ashma Zaveri

Au cours de la dernière année de la pandémie de coronavirus, plus de 10 millions de nouveaux investisseurs ont rejoint le train de l’investissement en actions. Au milieu de la volatilité extrême des marchés boursiers, qui a ramené la plupart des actions de premier ordre et de premier ordre dans la fourchette de prix «abordable», la génération Y voyait les poids lourds comme jamais auparavant, ainsi que d’autres actions plus petites avec des fondamentaux et des antécédents solides.

En outre, avec les plates-formes de courtage numérique de la nouvelle ère qui facilitent et simplifient la diversification du portefeuille mondial, les jeunes investisseurs ont également investi massivement sur les marchés boursiers mondiaux. De plus en plus de jeunes investisseurs de détail achètent des actions mondiales de premier plan comme Google, Amazon, Facebook, Apple, Tesla, etc., dans l’espoir d’obtenir de meilleurs rendements en investissant sur de grands marchés comme les États-Unis.

Voici quelques choses à faire et à ne pas faire pour tous les nouveaux investisseurs à suivre pour investir dans le monde entier afin de s’assurer qu’ils sont en mesure d’investir facilement et avec la plus grande sécurité tout en respectant les normes et réglementations stipulées.

Détails KYC valides

Pour investir sur les marchés étrangers, un compte distinct doit d’abord être ouvert auprès d’une société de courtage fournissant des services d’investissement à l’étranger. Les meilleurs courtiers offrent une expérience d’intégration entièrement numérique pour l’ouverture de compte. Bien que le compte puisse être ouvert sans paperasse, les investisseurs devront toujours fournir des preuves valides, qui comprennent une preuve d’identité avec photo et une preuve d’adresse, pour enregistrer leurs informations KYC (know-your-customer) auprès du courtier.

Toute pièce d’identité avec photo (pièce d’identité) émise par le gouvernement, pièce d’identité d’électeur avec photo ou carte PAN, permis de conduire valide, passeport ou carte d’inscription des électeurs peut être utilisée comme preuve d’identité et même comme preuve d’adresse, si l’adresse permanente est la même que celle de la résidence actuelle. adresse. Dans le cas contraire, toute facture d’électricité, facture de téléphone portable ou même le relevé bancaire ou de carte de crédit peut être utilisé comme preuve d’adresse, à condition que les pièces justificatives soient de période en cours, c’est-à-dire ne datant pas de plus de trois mois.

Règles de remise

Après avoir ouvert le compte, les investisseurs peuvent commencer à investir à l’étranger en ajoutant des fonds à leur compte de courtage. Cependant, avant de le faire, ils doivent d’abord comprendre attentivement les règles de versement du gouvernement pour les investissements à l’étranger.

Dans le cadre du Liberalized Remittance Scheme (LRS) de la Reserve Bank of India, les résidents indiens sont autorisés à remettre jusqu’à 250 000 USD par exercice à un autre pays pour des investissements et des dépenses. Cette limite est par personne, y compris les mineurs, ce qui signifie qu’une famille de 4 personnes peut verser jusqu’à 1 million USD par exercice. Ce quota comprend tous les investissements tels que les titres américains, l’immobilier et les dépôts bancaires, etc., ainsi que toutes les dépenses telles que les voyages à l’étranger et les études des étudiants. Les investisseurs devront remplir et soumettre les formulaires LRS avant de pouvoir réellement commencer à négocier.

Différence de taux Forex

Pour commencer à investir sur les marchés mondiaux, les investisseurs devront d’abord verser de l’argent sur leurs comptes ouverts auprès de leur courtier. L’argent qui peut être transféré doit être libellé en dollars américains ou dans toute autre devise selon le marché sur lequel il investit. Avant de décider du montant que l’investisseur souhaite investir à l’étranger, il doit vérifier les taux de change et essayer d’en tirer le meilleur parti. taux possible avec l’aide de sa maison de courtage.

Filet de sécurité sur l’investissement

Les comptes d’investissement mondiaux sont détenus par des maisons de courtage et des prestataires de services de compensation au nom de l’investisseur. Leurs actions et autres titres sont détenus auprès d’un dépositaire en leur nom. Ainsi, tout en sélectionnant un courtier pour l’investissement mondial, les investisseurs doivent vérifier les filets de sécurité fournis par les courtiers pour s’assurer que l’argent de l’investisseur est en sécurité. Les courtiers doivent fournir une assurance qui protège les titres et les liquidités dans le compte des investisseurs.

(Ashma Zaveri est directrice des opérations chez Monarch Global Access. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

