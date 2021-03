«Investissez» dans les meilleurs plans de voyage en regardant ce film Unseen India de MakeMyTrip!

Êtes-vous prêt à faire vos valises et à explorer les joyaux cachés de l’Inde?

Nous sommes sûrs que vous conviendrez tous que la vie est devenue assez monotone avec la même routine ennuyeuse de la FMH, les délais, etc. Et en plus de cela, tout le monde semble faire une pause ou faire des voyages de travail. Alors bien sûr, la prochaine question naturelle est la suivante: pourquoi ne devriez-vous pas faire une pause également?

Si vous vous demandez où aller pour vos prochaines vacances, MakeMyTrip est là pour sauver votre journée. Le film de voyage Unseen India de MakeMyTrip est le genre de film que vous regarderiez encore et encore pour profiter de la visite virtuelle des sites touristiques esthétiquement agréables mais inconnus montrés dans la vidéo avec une voix off semblable à un poème de Viraj Raaz.

Quand il s’agit de voyager, c’est toujours une bonne idée d’emprunter la route la moins fréquentée. La campagne #MyIndia de MakeMyTrip encourage l’esprit de voyage en vous à explorer les régions de l’Inde dans lesquelles vous n’auriez jamais imaginé voyager!

En quoi consiste la campagne #MyIndia?

Pour nous apporter la beauté de ces joyaux invisibles de l’Inde, MakeMyTrip a collaboré avec 22 Instagrammers de voyage renommés et aimés, dans le cadre de la campagne #MyIndia. Ces influenceurs ont couvert plus de 100 joyaux cachés dans 19 États et 3 territoires de l’Union sur une période de 60 jours, et ont mis en évidence certains des endroits les plus majestueux invisibles de l’Inde à travers leurs publications d’images, leurs vidéos et leurs bobines Instagram.

Ils ont non seulement exploré ces joyaux cachés, mais ont également encouragé leur public à partager des photos des endroits cachés qu’ils ont visités en Inde dans le cadre du concours #MyIndia, dans lequel ils auraient la chance d’être l’ambassadeur de voyage de MakeMyTrip!

Parcourez les parcours de vos créateurs préférés

Ces endroits sont non seulement moins fréquentés, ce qui les rend idéaux pour ceux qui cherchent à s’éloigner de la vie citadine, mais ils vous offrent également une expérience comme jamais auparavant! Et comment parler de voyage sans vous montrer ce que nous voulons dire?

Des vacances peuvent être améliorées ou pires simplement par le type de propriété que l’on décide de rester. Découvrez cet incroyable lieu de séjour dans la jungle où Shenaz avait séjourné:

Le séjour de Shivesh à Pondichéry n’était rien de moins qu’un paradis posé sur Terre:

Découvrez les endroits où Niki Mehra est allé au Jammu-et-Cachemire:

Ce que vous voyez ici n’est que la pointe de l’iceberg, il y a tellement plus à voir dans #MyIndia qui vous fera sourire de fierté. Accédez à la page Instagram ou aux guides de MakeMyTrip pour trouver plus de contenu inspirant lié aux voyages et vous pouvez également consulter l’application MakeMyTrip pour voir tous les endroits incroyables couverts pendant cette campagne.

Il est donc officiellement établi que nous avons hâte de faire nos valises et d’explorer les joyaux cachés de l’Inde! Et toi?L’article ci-dessus est sponsorisé par Make My Trip

