Investissez dans les psychédéliques, la mégatendance d’investissement la plus sous-estimée des années 2020

Le potentiel salvateur des psychédéliques

Pour commencer, mes amis, j’aimerais vous parler d’un homme absolument remarquable du nom de Jonathan M. Lübecky.

Il a servi honorablement à la fois dans le Corps des Marines et dans l’armée de 1995 à 2009. Pendant son service, Lubecky a été déployé dans des zones de combat actives en Irak. Au milieu de la guerre en Irak, la base de Balad de Lubecky a été touchée environ 6 000 fois avec des mortiers, des bombes et des roquettes.

C’était intense – si intense que lorsque Lubecky est revenu en Amérique, il a lutté contre le trouble de stress post-traumatique (SSPT), comme le font malheureusement tant de nos nobles vétérans…

Son TSPT était particulièrement grave. Lubecky a longtemps combattu les pensées suicidaires. Mais ces pensées ne disparaissaient pas, et un jour, Lubecky a mis un pistolet Beretta 9MM sur sa tête et a appuyé sur la gâchette.

Mais le pistolet a mal fonctionné, et Lubecky a pris cela comme un signe qu’il était censé vivre – pour continuer à lutter contre son TSPT, et finalement, gagner. Mais, malgré ce signe, il manquait les outils pour l’aider à le faire.

Jusqu’à ce qu’il commence à lire sur MDMA sur Internet, et sa capacité unique à être un «remède» pour le SSPT chez certaines personnes.

Il était intrigué. Et peu de temps après, Lubecky s’est retrouvé au centre de recherche de l’Association multidisciplinaire pour les études psychédéliques (ou MAPS, en abrégé) à Santa Cruz, en Californie.

Là, il a rencontré des professionnels et a été soumis à une routine de thérapie inspirée de la MDMA pour son TSPT.

Cela a fait des merveilles.

Lubecky a découvert que les caractéristiques psychotropes de la MDMA calmaient son TSPT d’une manière que la médecine traditionnelle ne l’avait pas fait et lui permettaient de se sentir embrassé d’une manière qu’il n’avait pas ressentie depuis avant la guerre en Irak.

Il a sauvé la vie de Lubecky.

Le retour des psychédéliques dans la conscience publique

Il s’avère que Lubecky n’est pas le seul dont la vie a été sauvée par la MDMA, le LSD, la kétamine ou les “champignons magiques”.

Toutes ces drogues appartiennent à une classe de drogues que nous appelons « psychédéliques », et traditionnellement, elles ont été mal vues par la société… mais les choses n’ont pas toujours été comme ça…

Revenons 70 ans en arrière.

Dans les années 1950, un groupe de psychiatres pionniers en Californie dirigé par Humphry Osmond expérimentait activement les psychédéliques et découvrit que ces drogues hallucinogènes avaient immense potentiel thérapeutique.

Plus que cela, la société tombait aussi amoureuse des psychédéliques. Cary Grant d’Hollywood (star de classiques tels que North by Northwest) ne jurait que par ses traitements au LSD, dont il avait subi environ soixante en 1959. Après avoir affirmé que le LSD était responsable de son bonheur, l’intérêt du public pour le psychédélique a augmenté, conduisant à des patients à travers le Les États-Unis ont demandé à leurs psychiatres locaux le médicament miracle que Cary Grant avait juré.

Mais, dans les années 60, les psychédéliques sont devenus associés à la contre-culture « hippie ». Et plusieurs « freak outs » (ou mauvaises expériences pendant un psychédélique) de grande envergure ont attisé la peur du LSD et d’autres psychédéliques. Ce qui a suivi a été une réaction sociopolitique contre la «culture hippie» dans les années 1960, qui comprenait une réaction contre les psychédéliques. Les scientifiques ont interrompu leurs recherches et, en 1970, les psychédéliques ont atterri sur la liste des médicaments de l’annexe 1 de Nixon.

Le livre était fermé sur la recherche psychédélique.

C’est-à-dire jusqu’à ce que les scientifiques commencent à remettre en question l’efficacité des traitements existants et explorent de nouvelles façons de traiter les troubles de santé mentale tels que la dépression et la toxicomanie. Ils ont effectivement rouvert le livre sur la recherche psychédélique. Ce nouvel intérêt s’est épanoui à la fin des années 1990, a pris pied au début des années, puis, dans les années 2010, la recherche psychédélique a complètement explosé.

Une paire d’études récentes de Johns Hopkins a montré que l’ingrédient actif dans les “champignons magiques” (quelque chose appelé psilocybine) peut considérablement aider à sevrage tabagique et réduire la dépendance à l’alcool.

Une étude encore plus récente de Johns Hopkins publiée en 2020 a révélé que la psilocybine peut soulager les niveaux d’anxiété et de dépression chez les personnes atteintes d’un cancer mettant leur vie en danger, le diagnostic est quatre fois meilleur que celui des antidépresseurs traditionnels sur le marché.

Cette découverte corrobore une étude précédente de NYU, qui a révélé que la psilocybine provoque un «rapide et soutenu” réduction des niveaux d’anxiété et de dépression chez les patients atteints de cancer.

Pendant ce temps, une étude récente de l’UC Davis a révélé que le micro-dosage psychédélique peut produire effets comportementaux bénéfiques chez les patients souffrant de troubles mentaux.

Une étude de l’Imperial College de Londres publiée il y a quelques mois à peine a révélé que la psilocybine est mieux et plus rapidement pour traiter la dépression que Lexapro, un traitement antidépresseur de premier plan aujourd’hui.

Et, plus récemment, une étude de Yale publiée à la mi-août 2021 a révélé qu’une seule dose de psilocybine peut provoquer des changements structurels dans le cerveau qui lutter contre les symptômes de la dépression.

La liste des études universitaires s’allonge encore et encore.

Et ils arrivent tous à la même conclusion : les médicaments d’inspiration psychédélique ont un fort potentiel thérapeutique.

Maintenant, avec la conclusion indiscutable de la recherche universitaire et la prise de conscience croissante de la santé mentale, le paysage juridique commence à se défaire des lois archaïques qui ont été mises en place il y a 50 ans…

L’Oregon et Washington DC ont dépénalisé la possession de psychédéliques. La Californie devrait faire de même l’année prochaine. Le Canada est sur le point de faire de même. Même chose avec le Michigan et le Vermont. Le gouverneur du Connecticut vient de signer une loi pour mener une étude sur le potentiel thérapeutique des champignons à psilocybine. Le conseil municipal de Seattle a demandé au groupe de travail Overdose Emergency and Innovative Recovery d’explorer la création de politiques plus ouvertes sur les psychédéliques.

Les gens… les sables bougent. Le “Shroom Boom” arrive.

C’est une excellente nouvelle pour le monde, car cela signifie que la vie de Lubecky ne sera pas la seule sauvée du SSPT, de la dépression, de l’anxiété ou de la dépendance. Des dizaines de milliers de vies seront sauvées chaque année grâce à la légalisation des médicaments d’inspiration psychédélique.

