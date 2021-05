Investissez dans un FD en ligne de Bajaj Finance pour atteindre vos objectifs financiers

Vous voulez un avenir sûr pour vous et vos proches? Faites fructifier vos économies de la bonne manière avec un FD – voici comment

Investir votre épargne durement gagnée est une étape cruciale vers la création de richesse pour atteindre vos objectifs financiers. Lorsque vous investissez, vous devez adapter vos investissements à vos objectifs, au lieu de laisser des investissements massifs fonctionner pendant des années sans avoir un objectif en tête. Et il est également important de choisir le bon instrument d’investissement, afin que vous puissiez atteindre vos objectifs financiers, en fonction de votre appétit pour le risque, de vos attentes de rendement et de vos besoins de liquidité.

Le choix de la bonne avenue d’investissement peut être délicat, en particulier avec la volatilité croissante des marchés et un régime de taux d’intérêt bas qui prévaut dans la plupart des produits d’épargne. Mais, si vous recherchez un mélange de sécurité et de rendements attrayants, envisagez d’investir dans un Bajaj Finance FD en ligne, pour atteindre vos objectifs financiers.

Lisez la suite pour savoir pourquoi Bajaj Finance Online FD peut être un choix judicieux pour atteindre vos objectifs financiers.

Augmentez votre épargne à des tarifs FD attractifs

Le dépôt fixe Bajaj Finance offre l’un des taux FD les plus élevés ainsi que la possibilité d’obtenir des paiements périodiques. Le calculateur de taux d’intérêt FD, sur le site Web de Bajaj Finserv, est conçu pour vous fournir des détails précis sur l’échéance, qui sont applicables aux combinaisons spécifiques de ténor, de montant et de type FD.

Considérez que vous avez investi Rs. 10 000 000 dans un programme FD en ligne de Bajaj Finance. En fonction de vos objectifs et de leur calendrier respectif, vous pouvez vous faire une idée de la façon dont les différents ténors affectent les gains et les rendements d’intérêts dans le tableau ci-dessous.

Ainsi, vous pouvez regarder attrayant Tarifs FD, applicable à différents ténors. Vous pouvez choisir les ténors, selon vos objectifs financiers et vos besoins de liquidité. Avec l’assurance de rendements garantis sur votre dépôt, Bajaj Finance Online FD peut être un outil de placement privilégié pour les personnes souhaitant faire fructifier leur épargne facilement.

Investissez dans le confort de votre maison

En investissant dans un FD en ligne de Bajaj Finance, évitez les longues files d’attente et la documentation ardue et commencez votre voyage d’investissement en quelques minutes. Bénéficiez d’un processus en ligne sans contact et d’un processus de vérification en ligne facile dans le confort de votre maison.

Financer les dépenses récurrentes avec des versements périodiques

Si votre objectif financier est de générer un revenu périodique à partir de votre épargne, envisagez de choisir des paiements à intervalles réguliers. Avec ce FD, vous avez la possibilité de gagner des paiements d’intérêts mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels. Cette disposition est particulièrement avantageuse pour les seniors et ceux qui recherchent un revenu mensuel de leur épargne.

Vous pouvez également utiliser le Calculateur de taux d’intérêt FD, qui est disponible sur le site Web de Bajaj Finserv pour planifier vos investissements à l’avance.

Multipliez vos économies sur une base mensuelle

Pour les personnes qui cherchent à lever un montant forfaitaire avec de petites contributions mensuelles, Bajaj Finance offre la possibilité de faire croître leur épargne sur une base mensuelle avec le plan de dépôt systématique. Il s’agit d’un premier plan d’épargne mensuel du secteur qui vous permet d’augmenter votre épargne de manière échelonnée avec des dépôts aussi bas que Rs. 5000 par mois.

Vous pouvez choisir d’obtenir tous vos retours sur une base mensuelle ou choisir de recevoir tous vos retours sur une seule journée. De cette façon, vous pouvez collecter un montant forfaitaire avec de petites contributions mensuelles et financer un objectif à long terme qui nécessite de lever un excédent. Compte tenu des taux d’inflation et des risques de marché actuels, il est important de s’assurer que l’instrument de placement choisi offre la plus grande sécurité de votre dépôt. Lorsque vous investissez dans un FD en ligne de Bajaj Finance, vous obtenez l’assurance de rendements garantis car ce FD possède les cotes de sécurité les plus élevées de la FAAA par CRISIL et MAAA par l’ICRA.

Ainsi, vous pouvez facilement atteindre vos objectifs financiers en investissant dans ce FD et faire fructifier votre épargne, sans effet des fluctuations du marché. Vous pouvez également choisir de renouveler votre dépôt, si vous cherchez à financer des objectifs à long terme, et également bénéficier d’un avantage de taux supplémentaire de 0,10%.

