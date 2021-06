Investissez dans une maison locative pour 100 $/action: les bras VC de Bezos et Benioff soutiennent la startup de Seattle Arrivé

(Image arrivée)

Nouveau financement : La startup de Seattle Arrived Homes a levé 10 millions de dollars en capitaux propres et 27 millions de dollars en financement par emprunt pour aider à faire évoluer son modèle immobilier infusé de technologie qui permet aux gens d’investir dans des maisons unifamiliales locatives pour aussi peu que 100 $. Les bailleurs de fonds de la société comprennent les branches de capital-risque de Jeff Bezos (Bezos Expeditions) et Marc Benioff (Time Ventures) ; l’ancien PDG du groupe Zillow Spencer Rascoff ; Le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, et d’autres dirigeants techniques de longue date.

Le modèle: Arrived est une plate-forme de financement participatif qui permet à quiconque d’acheter des actions de propriétés locatives et de gagner un revenu passif pendant que l’entreprise s’occupe de tout, de l’acquisition de la propriété aux améliorations nécessaires et à la gestion des opérations quotidiennes.

L’idée est d’ouvrir l’accès à l’investissement immobilier au-delà des particuliers fortunés et des investisseurs institutionnels, et d’utiliser la technologie pour aider à identifier et à gérer les propriétés locatives. C’est un modèle utilisé par des entreprises telles que Pacaso, une autre nouvelle startup qui a levé 75 millions de dollars en mars et divise la propriété des maisons de vacances en différentes parties dans le cadre d’une LLC, un peu comme Arrived.

Arrived n’est pas légalement autorisé à partager les rendements projetés, mais fournit des données historiques et un calculateur d’investissement, ainsi que des études de cas. Les investisseurs peuvent investir jusqu’à 20 000 $ par maison et sont payés trimestriellement. Les locataires reçoivent également des parts dans la propriété. Si Arrived vend une maison, le produit est distribué aux investisseurs.

Les affaires: L’entreprise gagne de l’argent de différentes manières, notamment une commission payée par le vendeur d’origine lorsque Arrivé achète une maison pour la première fois ; en recherchant le bien et en le préparant à l’investissement ; et par des frais de gestion pour son portefeuille de maisons, comme des frais de gestion de 1 % sur l’argent que les gens investissent.

La traction : Arrived a sécurisé plus de 30 propriétés dans l’Arkansas, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud ; 12 d’entre eux sont entièrement financés ou réservés, avec environ 3 millions de dollars de valeur immobilière financés au cours des trois derniers mois. La société a refusé de fournir des mesures de revenus ou le nombre d’utilisateurs. Arrived se concentre sur les maisons résidentielles au milieu du marché qui peuvent fournir des flux de trésorerie et des dividendes importants aux utilisateurs, mais prévoit également de se lancer dans des endroits comme Austin et Seattle qui ont un fort potentiel d’appréciation.

Les co-fondateurs d’Arrived : PDG Ryan Frazier, COO Alejandro Chouza et CTO Kenny Cason. (Photo arrivée)

L’opportunité: Il existe d’autres startups avec des arguments similaires, telles que Roofstock et Fundrise soutenue par Goldman Sachs, mais Arrived affirme qu’il s’agit de la seule entreprise proposant des offres qualifiées par la SEC permettant à quiconque d’acheter des actions dans des maisons individuelles.

Les investisseurs ont de nombreuses options pour investir dans des maisons unifamiliales – FPI publiques, marchés de logements locatifs, sociétés de financement participatif immobilier telles que la startup de Portland Crowdstreet – mais ils se concentrent principalement sur les bâtiments commerciaux ou nécessitent des coûts initiaux importants, a déclaré le co-fondateur d’Arrived, Alejandro Chouza.

“Arrived est entièrement axé sur les maisons unifamiliales, sur lesquelles nous sommes très optimistes au cours des 10 prochaines années”, a déclaré Chouza. “Comme la construction de maisons neuves n’a pas et ne suivra probablement pas la demande croissante, nous pensons qu’il y a de fortes tendances à l’appréciation au cours de la prochaine décennie.”

Le marché immobilier : Chouza a déclaré que la société de 10 personnes avait trouvé “de très bons investissements” malgré un stock record sur le marché chaotique actuel du logement. Si la croissance du marché ralentit, Arrived peut acquérir encore plus de logements avec de bonnes perspectives à long terme, a-t-il déclaré. “Alors que les maisons unifamiliales peuvent parfois traverser des cycles à court terme, la classe d’actifs s’est avérée incroyablement résiliente et a montré un mouvement à la hausse constant au cours des 100 dernières années”, a ajouté Chouza.

Les prix de location de maisons ont rebondi après une baisse pandémique. (via la liste des appartements)

Les prix de location de maisons ont chuté pendant la pandémie sur certains marchés tels que Seattle et San Francisco, mais ont rebondi dans l’ensemble, avec une croissance nationale de 5,4% d’une année sur l’autre, selon Apartment List, qui note que certains marchés de taille moyenne ont vu les prix des loyers augmenter . Les tarifs de location à Boise, Idaho, par exemple, ont augmenté de 31 % depuis le début de la pandémie, et à Spokane, Washington, ils ont augmenté de 22 %.

“L’immobilier ne présente pas un comportement homogène à travers le pays et notre modèle d’exploitation flexible nous permet de rechercher les meilleurs actifs, peu importe ce que le macro-récit semble être”, a noté Chouza.

Les leaders: Chouza, qui dirigeait auparavant les opérations de Northwest pour Oyo et Uber, est COO. Ses co-fondateurs sont le PDG Ryan Frazier, anciennement de Simply Measured et Sprout Social ; et CTO Kenny Cason, également de Simply Measured.

Les investisseurs : Le financement par capitaux propres – le premier de l’entreprise – a été dirigé par Core Innovation Capital. Les autres bailleurs de fonds incluent Good Friends; Entreprises PSL ; Néo; Code.org Hadi Partovi; et l’ancien PDG d’Invitation Homes Fred Tuomi. “Ils ont créé une toute nouvelle catégorie d’investissements de consommation et nous sommes fiers de les aider à démocratiser la création de richesse d’une manière qui n’a jamais été faite auparavant”, a déclaré Arjan Schütte, fondateur et associé directeur de Core Innovation Capital, dans un communiqué.