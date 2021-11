Investissez dans une nouvelle ère de commodité avec le FNB à la demande ProShares

Lorsque la plupart des gens entendent le terme « à la demande », ils pensent probablement aux services de streaming. Cependant, ProShares utilise une définition beaucoup plus large pour son nouveau ProShares ETF à la demande (NYSEARCA :OND). Il décrit l’OND comme le premier fonds négocié en bourse (ETF) dédié aux entreprises qui fournissent « des services transparents et pratiques d’une simple pression sur un bouton ». Le fonds a fait ses débuts le 26 octobre et propose des services à la demande allant des médias numériques et des jeux à la livraison de nourriture et au fitness.

Source : Shutterstock

Selon ProShares, le marché à la demande valait 403 milliards de dollars en 2020. Cette valeur devrait augmenter de près de 50 % au cours des deux prochaines années. OND devrait bénéficier de la croissance de plusieurs secteurs qui exploitent ce modèle commercial.

L’indice à la demande FactSet comprend 34 entreprises qui réalisent au moins 75 % de leur chiffre d’affaires grâce à des services à la demande. Ses sélections sont pondérées par leurs capitalisations boursières, et l’indice est reconstitué et rééquilibré deux fois par an.

OND ETF parie sur la gig économie

Arriver à un peu plus de 7,55% du fonds est PorteDash (NYSE :TIRET), la première position d’OND. L’entreprise est un leader dans l’industrie de la livraison de nourriture, prenant une part considérable des ventes dans des villes comme San Jose, Houston et Philadelphie. Ce n’est pas anodin, d’autant plus que la valeur totale du marché américain a plus que doublé pendant la pandémie.

DoorDash n’est pas le seul service de livraison de nourriture à figurer dans le top 10 des avoirs de l’OND ETF. Livraison Hero SE (OTCMKTS :DLVHF) représente près de 5 % du fonds. Basée en Allemagne, la société opère dans plus de 50 pays répartis sur quatre continents. Delivery Hero SE compte 13 marques, dont la majorité est située en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Uber Technologies (NYSE :UBER), la société de covoiturage qui s’est diversifiée dans la livraison de nourriture avec Uber Eats, représente environ 4,7% des avoirs d’OND ETF. La société a acquis Postmates l’année dernière, ce qui a sans aucun doute contribué à ses bénéfices considérables dans les services de livraison.

Uber peut également bénéficier des perspectives prometteuses du secteur du covoiturage. Un rapport de MarketsandMarketsResearch prévoit que ce marché augmentera d’environ 115 % au cours des cinq prochaines années, soit une augmentation de 86 milliards de dollars en 2021 à 185 milliards de dollars d’ici 2026. À ce stade, la possession d’une voiture sera plus chère et les préoccupations environnementales pourraient modifier les comportements de transport.

L’ETF OND profite de cette croissance non seulement avec Uber, mais aussi avec son concurrent, Lyft (NASDAQ :LYFT). La société de covoiturage représente environ 4,7 % des avoirs du fonds.

L’industrie du streaming ne ralentit pas

Les services de streaming sont une force dominante sur le marché à la demande. Les téléspectateurs ont passé 75 % de plus de temps à diffuser du contenu en 2020, et les téléspectateurs ont privilégié le contenu par abonnement à près du double du taux. 62 % des téléspectateurs ont regardé le contenu par abonnement presque deux fois plus souvent que le contenu financé par la publicité, avec seulement 32 % des répondants déclarant qu’ils préféraient le contenu financé par la publicité.

Bien sûr, on pourrait soutenir que cette croissance est probablement due à la pandémie et pourrait décliner à mesure que de plus en plus d’entreprises rouvriront leurs portes à leur capacité d’avant Covid. Mais un rapport Fortune Business Insights publié l’année dernière indique que le marché mondial du streaming pourrait augmenter considérablement. Le rapport prévoit que le marché atteindra près de 160 milliards de dollars d’ici 2027, soit une augmentation de 196 % par rapport à sa valeur de 54 milliards de dollars en 2019.

De plus, les téléspectateurs sont de plus en plus satisfaits de leurs options de streaming. Selon une enquête menée par PricewaterhouseCoopers, plus de quatre répondants sur cinq ont déclaré être satisfaits des services de streaming qu’ils utilisent. Il a été constaté que les consommateurs utilisaient en moyenne huit services de streaming en 2020.

Ces perspectives positives pour le secteur ne devraient donc pas s’étonner Netflix (NASDAQ :NFLX) est la deuxième participation de l’OND, représentant 6,5 % des participations. La société est un géant du streaming avec 214 millions d’abonnés payants au troisième trimestre 2021. Au troisième trimestre, ses revenus ont augmenté de 16% en glissement annuel (YOY), grâce à une augmentation considérable du nombre d’abonnés.

En dehors des services basés sur la vidéo, Spotify Technology SA (NYSE :ENDROIT) fait également une apparition dans les 10 principaux titres d’OND ETF. C’est la plate-forme par abonnement la plus populaire pour le streaming audio, avec 381 millions d’utilisateurs au total sur 178 marchés.

OND capitalise sur la croissance à travers le monde

L’OND ETF plonge également dans plusieurs autres secteurs, le reste de son top 10 couvrant les médias sociaux, les jeux et les actions d’exercice. Les services de communication dominent l’OND avec près de 62 % de ses avoirs, suivis par le secteur de la consommation discrétionnaire avec près de 26 %.

Le fonds comprend des sociétés du monde entier, mais environ 58,5% sont basées aux États-Unis. La Chine est le deuxième plus grand marché, représentant 14,6% des avoirs de l’OND, tandis que le Luxembourg et l’Allemagne revendiquent environ 5% chacun. OND a une capitalisation boursière moyenne de près de 36 milliards de dollars et un ratio cours/valeur comptable de 4,65x. Les 10 principaux titres représentent environ la moitié du fonds à environ 53,9 %.

Dans l’ensemble, l’OND ETF offre une exposition à un large éventail d’industries qui devraient connaître une croissance explosive au cours des prochaines années. Si vous pensez que les services à la demande sont l’avenir de toute industrie, gardez un œil attentif sur l’ETF à la demande de ProShares.

A la date de publication, Sydney Sweeney n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Sydney Sweeney est rédacteur en chef adjoint chez InvestorPlace.