Investissez et récupérez ce qui est perdu: le président de Bharti Airtel, Sunil Bharti Mittal, au PDG de Vodafone Plc, Nick Read

Le président de Bharti Airtel, Sunil Bharti Mittal, a déclaré jeudi qu’il s’était entretenu avec le PDG de Vodafone Plc, Nick Read, après l’annonce du plan de secours pour le secteur des télécommunications, pour le convaincre d’investir dans les opérations de son entreprise en Inde maintenant que le gouvernement a pris un investisseur majeur. étape amicale. Mittal a également déclaré à Read que les nouvelles réformes dans le secteur des télécommunications annoncées par le gouvernement ouvrent plusieurs opportunités pour les deux entreprises de s’associer dans les domaines des infrastructures.

« Vous avez une opportunité à vie de reprendre ce qui a été une cause perdue. Le gouvernement a été très ferme dans sa réponse et il est temps pour Vodafone et M. Birla (KM Birla) d’intensifier leur contribution à l’entreprise. C’était ma conversation avec Nick », a déclaré Mittal, s’adressant à un groupe de journalistes.

« Si j’étais à leur place, ce serait l’occasion de récupérer la valeur entre les mains des personnes qui ont investi de grosses sommes d’argent. Vodafone a investi plus de 20 milliards de dollars. M. Birla aurait également mis des milliards de dollars. C’est vraiment le moment pour eux d’apporter leur argent, leurs ressources, pour relancer l’entreprise assiégée », a-t-il ajouté.

Mittal a déclaré qu’il prévoyait également de parler au président de Reliance Industries, Mukesh Ambani, de la nécessité pour l’industrie de travailler de manière unie afin qu’elle retrouve une bonne santé. Il a déclaré que le gouvernement avait fait sa part, ce qui était historique et audacieux, et que maintenant l’industrie doit faire sa part.

« Il y a une possibilité pour cette industrie de guérir. Cette industrie a vu trop de sang versé. J’ai été heureux d’entendre Mukesh Ambani dire qu’il est temps que l’industrie se rassemble et qu’elle crée une connectivité et un réseau pour la vision numérique de l’Inde. En réponse à sa déclaration, je dirais que le temps est venu pour nous tous, les opérateurs trois plus un, de resserrer les rangs et de commencer ensemble en tant qu’équipe indienne pour les télécommunications et le rêve numérique plutôt que d’être un concurrent féroce. Bien que nous soyons compétitifs sur le marché, nous devons construire l’écosystème », a déclaré Mittal.

Complimentant le gouvernement et le Premier ministre pour avoir pris des mesures de réforme aussi audacieuses dans le secteur des télécommunications, Mittal a déclaré que la confiance des investisseurs était revenue et a ajouté qu’il ne voyait aucune raison pour laquelle Vodafone Idea ne devrait désormais pas investir de l’argent dans l’entreprise, que ce soit par l’intermédiaire d’investisseurs externes ou de fonds propres. par les promoteurs.

À l’avenir, Mittal a déclaré que l’industrie doit veiller à ce que le tarif soit correctement défini. Il a déclaré qu’Airtel, qui a récemment augmenté les tarifs au niveau d’entrée et pour les clients d’entreprise, va prendre la tête des hausses dans certains autres packs. « Nous ne pouvons pas prendre les devants et relancer à tous les niveaux, mais nous le ferons certainement dans certains packs », a déclaré Mittal. Cependant, il a ajouté qu’il ne soutenait aucun régime réglementaire tel qu’un prix plancher devant être introduit par l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (Trai).

« Je ne suis pas favorable à une intervention réglementaire du gouvernement ou de Trai dans les tarifs. Les tarifs sont soumis à l’abstention depuis longtemps et c’est ainsi qu’il devrait en être. Nous avons respecté ce régime et je suis sûr que nous continuerons de le faire », a déclaré Mittal.

Il a dit qu’il est sûr qu’Airtel atteindra un Arpu de Rs 200 d’ici la fin de cet exercice. “Mon niveau souhaitable est de Rs 300, mais un niveau plus réaliste est de Rs 200”, a déclaré Mittal. L’Aru d’Airtel est actuellement de Rs 146.

À une question selon laquelle l’industrie ne semble pas unie pour fixer les tarifs correctement, ce qui exerce également une contrainte pour Airtel de l’augmenter à tous les niveaux, Mittal a déclaré que le plus tôt possible, l’industrie se rendra compte et avancera dans la bonne direction. « Nous, dans nos entreprises, devons être responsables. Je jouerai mon propre rôle, les autres doivent jouer leur rôle. Combien de temps pouvez-vous continuer à avoir une industrie avec une structure insoutenable parce que vous ne pouvez pas revenir tout le temps devant le gouvernement. Vous devez vous aider », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était déçu que le plan d’allègement des télécommunications n’ait pas réduit les prélèvements sur le secteur des télécommunications, tels que les frais de licence ou le taux de la TPS, Mittal a déclaré qu’il était sûr que ceux-ci seraient traités dans le deuxième paquet de réformes. « Le ministre des télécommunications a déclaré que ce n’était que le début et que d’autres viendraient. Je suppose que le ministère des télécommunications a fait tout ce qui était dans son domaine et que maintenant le ministère des Finances doit prendre le relais », a-t-il ajouté.

Concernant le moratoire de quatre ans annoncé dans le paquet, Mittal a déclaré que la société y adhérerait car le flux de trésorerie qu’elle dégagera pourra être réinvesti dans le réseau pour la 5G, etc. “Nous gagnerons un flux de trésorerie d’environ Rs 35 000 à 40 000 crore. En conséquence, une grande partie de la dette des marchés publics peut être réduite. Nous serons en mesure d’investir les économies réalisées en flux de trésorerie dans l’industrie et d’investir dans la technologie. Je peux vous assurer que les économies sur les flux de trésorerie n’iront pas dans le dividende », a-t-il déclaré.

Concernant la clause selon laquelle les opérateurs ont la possibilité de payer le montant de la VAN différée en capitaux propres, il a déclaré que sur cette option, la question serait soumise au conseil d’administration. «Nous devons voir s’il s’agit d’une conversion d’actions initiale après quatre ans ou si nous serons en mesure de le faire chaque année. Dans le cas d’Airtel, le montant total des intérêts est de Rs 7 500 à 10 000 crore », a-t-il déclaré.

Selon Mittal, le gouvernement doit explorer d’autres modes de tarification du spectre, comme celui qui consiste actuellement à déterminer le prix de la dernière vente aux enchères, car le prix de réserve pour le suivant est défectueux. Enchères après enchères, de larges pans de spectre ne sont pas vendus en raison de la politique consistant à baser le prix du spectre sur les dernières enchères, a-t-il déclaré.

« Le spectre devrait être tarifé de manière appropriée pour l’Inde. Si vous revenez aux enchères de la 3G et du BWA en 2010, c’était le point de départ du problème. Le prix est passé de 5 à 6 à 7 fois par rapport au prix de réserve qui est devenu le fléau de cette industrie car il y avait 6 à 7 joueurs pour trois machines à sous. Maintenant, quel que soit le prix de réserve que vous mettez, le spectre ira principalement à cela car il n’y a pas beaucoup de concurrents maintenant », a déclaré Mittal.

