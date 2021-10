Investissez maintenant dans l’or numérique pour aussi peu que Rs 1 cette saison des fêtes

En termes simples, l’or numérique est de l’or acheté via une plate-forme de transaction partenaire qui est n’importe quelle interface numérique d’un partenaire qui pourrait être un portefeuille UPI tel que PAYTM, Gpay, PhonePe, un magasin de vente au détail en ligne ou une banque.

Avec le début de la saison des fêtes avec Dussehra, et Dhanteras et Diwali au coin de la rue, l’achat d’or et de métaux précieux est considéré comme austère et un signe de bonne fortune et de richesse.

Ajoutant de la joie à la célébration pour ceux qui envisagent d’acheter de l’or à un prix abordable, MMTC-PAMP, un raffineur et fabricant mondialement accrédité d’authentiques lingots et pièces d’or pur à 999,9, propose de l’or numérique à ses clients pour aussi peu que Rs 1 à commencer leur parcours d’investissement.

« Investir dans l’or numérique est extrêmement abordable, car les investisseurs peuvent mettre en commun une petite quantité quotidiennement/hebdomadaire/mensuelle pour constituer leur corpus d’or à des fins d’investissement ou pour le racheter en tant que pièces et lingots d’or 24K, 999,9 les plus purs de MMTC-PAMP. Cette proposition unique a démocratisé les investissements dans le métal jaune en le proposant en bouchées. Investir dans l’or numérique est assez simple et transparent, et à part le prélèvement de 3 % sur la TPS au moment de l’achat, il n’y a pas de taxes supplémentaires ni de frais cachés lors de l’achat d’or numérique. En tant que seule raffinerie indienne accréditée LBMA pour l’or et l’argent, le prix de l’or numérique MMTC-PAMP est lié aux marchés mondiaux. En conséquence, quelles que soient les conditions du marché local, les investisseurs obtiennent un juste prix pour leur investissement lorsqu’ils décident de vendre », a déclaré Vikas Singh, directeur général et PDG de MMTC-PAMP.

Qu’est-ce que l’or numérique ?

En termes simples, l’or numérique est de l’or acheté via une plate-forme de transaction partenaire qui est n’importe quelle interface numérique d’un partenaire qui pourrait être un portefeuille UPI tel que PAYTM, Gpay, PhonePe, un magasin de vente au détail en ligne ou une banque. L’or numérique peut être acheté pour aussi peu que Rs 1 et est stocké sous la propriété directe du client détenu dans des coffres-forts entièrement assurés et sécurisés de MMTC-PAMP, libérant les clients des tracas de stocker physiquement de l’or avec eux. En outre, IDBI Trusteeship offre une sécurité supplémentaire en tant que dépositaire pour garantir la protection des investissements effectués dans le métal jaune.

Pourquoi investir dans l’or numérique ?

Par opposition à l’achat d’or physique, l’un des principaux avantages de l’achat de dold numérique est que les investisseurs obtiennent le meilleur rapport qualité-prix avec de l’or de pureté certifié 24K, 999,9 sans incidences fiscales supplémentaires ni frais de transaction au-delà d’un prélèvement de 3 % sur la TPS au moment de l’achat. achat. L’achat d’or physique pose souvent le défi des impuretés, de la facturation et du stockage. L’or numérique, d’autre part, libère un client de toutes ces situations difficiles et offre l’option la plus transparente, pratique et gratifiante pour investir dans le métal jaune et par conséquent diversifier son portefeuille.

Les investisseurs peuvent facilement vendre leurs investissements numériques en or/or ou les échanger contre des lingots ou des pièces d’or certifiés de pureté 24k, 999,9 provenant de centres certifiés MMTC-PAMP contre des prix au comptant quotidiens, offrant aux acheteurs et aux vendeurs plus de possibilités d’échange contre une autre classe d’actifs ou en espèces à tout moment. point de temps. De plus, contrairement à d’autres classes d’investissement comme les FD ou les fonds communs de placement, il n’y a pas de période de blocage et les investisseurs peuvent vendre leur or numérique sans pénalités de sortie anticipée.

