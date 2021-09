Investissez maintenant pour obtenir les meilleures perspectives de gains en capital au cours des 10 prochaines années

Investir dans le marché immobilier britannique avec un regard tourné vers l’avenir reste la meilleure stratégie pour obtenir les meilleurs rendements. De nouvelles recherches prévoient des hausses importantes des prix des logements au cours de la prochaine décennie, et les acheteurs qui investissent maintenant en bénéficieront le plus.

Les acheteurs de biens immobiliers, qu’ils soient propriétaires occupants ou investisseurs et bailleurs, sont généralement invités à jouer le jeu de longue haleine lorsqu’il s’agit d’investir dans l’immobilier. Plus vous pouvez conserver votre propriété longtemps avant de vendre, mieux c’est. Malgré les pics et les creux mensuels qui peuvent survenir dans les prix des logements tout au long de l’année, les valeurs globales continuent de grimper chaque année.

Les investisseurs immobiliers qui achètent maintenant pourraient réaliser des plus-values ​​moyennes d’environ 30,3 % s’ils vendaient dans 10 ans. C’est selon un nouveau rapport de comparethemarket.com. L’étude utilise des données historiques pour prédire ce qui attend le secteur, et les perspectives soutiennent les investissements à long terme.

En utilisant les chiffres de l’ONS, Compare The Market a estimé le prix moyen des maisons au Royaume-Uni à 248 496 £. Dans cinq ans, ce montant devrait atteindre 286 107 £. Mais pour les propriétaires qui conservent leurs propriétés plus longtemps, le prix moyen pourrait être de 323 718 £ d’ici 2031.

Où investir ?

La sélection de l’emplacement optimal dans lequel investir est l’une des premières choses à considérer. Pour de nombreux propriétaires, acheter près du travail, de la famille et des amis est souvent une priorité absolue. Cependant, pour les investisseurs immobiliers et les propriétaires, il y a une myriade de facteurs à considérer.

La demande et les prix de location varient à travers le pays, et il est important de prioriser les tendances et les besoins des locataires. Par exemple, comme de plus en plus de personnes travaillent à domicile, les propriétés n’ont pas besoin de lieux de travail juste à côté.

Si vous ne faites que calculer les chiffres en termes de gains en capital, le rapport de Compare The Market place le Grand Londres en tête de liste. Les prix actuels des logements s’élevant à 465 549 £ dans la capitale, les données prévoient une augmentation de 33,1% à 619 568 £ d’ici 2031.

Cependant, les investisseurs doivent également penser aux rendements, qui ont tendance à être plus élevés dans d’autres régions. Le nord-ouest, par exemple, a certains des rendements locatifs disponibles les plus élevés du pays. Dans cette étude, la zone pourrait engranger des plus-values ​​impressionnantes de 28,5 % au cours des 10 prochaines années. C’est avec les prix des logements passant de 171 854 £ actuellement à 220 859 £ en 2031. Le bas prix de la région est ce qui attire de nombreux investisseurs, ainsi que les rendements compétitifs et le marché locatif solide.

Le Yorkshire, le nord-est et les Midlands de l’Est et de l’Ouest sont d’autres points chauds pour l’investissement immobilier, offrant des prix immobiliers bas combinés à de bons rendements. En termes de hausse potentielle des prix des logements, ils offrent tous de belles perspectives d’investissement (Yorkshire 28,6 %, nord-est 28,4 %, East Midlands 29 % et West Midlands 28,9 %).

Tendances changeantes en matière d’accession à la propriété

Comparez Le rapport du marché, Future of Home Ownership, examine également l’âge moyen du premier acheteur. Cet âge n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années, car les gens louent plus longtemps et s’engagent à devenir propriétaires plus tard dans la vie.

À l’heure actuelle, l’âge moyen auquel les gens accèdent à l’échelle de la propriété à Londres est de 35 ans. Dans le reste de l’Angleterre, il est légèrement inférieur, à 33,1. Cependant, ce chiffre devrait augmenter au cours de la prochaine décennie, car les gens investissent dans une maison encore plus tard, prédit le rapport. D’ici 2031, il estime que les Londoniens auront 37 ans en moyenne au moment où ils posséderont une maison. Ailleurs, l’âge aura grimpé jusqu’à 34,7.

Le rapport ajoute : « Avec la hausse des prix des logements, il est logique que la tendance de l’âge moyen des primo-accédants augmente également. »

«En 2006, l’âge moyen d’une personne entrant dans l’échelle de la propriété était de 32 ans à Londres et de 30,6 ans dans le reste de l’Angleterre, puis est passé à 34,5 ans à Londres et à 32,2 ans dans le reste de l’Angleterre en 2020. Cette tendance devrait continuer au cours des dix prochaines années.

