Investment Bank, Bernstein, organise un webinaire sur « Construire des produits à effet de levier pour DeFi » avec Alpha Finance

La banque d’investissement Bernstein organise un webinaire sur l’agriculture de rendement dans la finance décentralisée (DeFi).

Le webinaire, « Bernstein Crypto Live : Construire des produits de levier pour DeFi », sera hébergé le 22 juin à 8 h 30 HE.

Le directeur des finances indiennes et des technologies financières de Bernstein, Gautam Chhugani, accueillera le co-fondateur d’Alpha Finance Lab, Tascha Punyaneramitdee.

« Alpha Finance construit des produits à effet de levier pour compléter les produits existants d’agriculture de rendement DeFi et de crypto-trading DeFi », définit l’avis officiel du prochain webinaire.

Selon l’annonce, la banque examinera le besoin de produits à effet de levier, l’effet de levier du système dans la cryptographie, les liquidations et l’impact de l’effet de levier lors des tirages.

Ils se concentreront également sur la compréhension d’Alpha Homora et d’Alpha-X, d’autres produits à effet de levier qu’Alpha Finance peut créer, le jalonnement de jetons Alpha et les incitations pour les détenteurs de jetons, et Alpha Launchpad – une plate-forme d’incubation pour DeFi.

Alpha Finance Lab est un écosystème de produits DeFi qui a lancé Alpha Homora sur Ethereum et BSC, un produit d’agriculture à rendement et de liquidité à effet de levier. Pour cela, les prêts sont surdimensionnés ; ainsi, les utilisateurs peuvent augmenter leurs rendements réalisés mais risquent d’être liquidés en cas de forte réduction de leur valeur collatérale.

La feuille de route du projet comprend plusieurs produits axés sur les applications DeFi, y compris une rampe de lancement Defi pour les nouveaux projets, explique l’avis. Leur autre produit AlphaX est un échange perpétuel hors carnet d’ordres.

Le projet est soutenu par The Spartan Group, Multicoin Capital, DeFiance Capital et Delphi Ventures.

Il y a actuellement 1,2 milliard de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) dans le projet et 74,6 millions de jetons ALPHA mis en jeu, représentant 26,14 % de l’offre en circulation d’ALPHA.

Les détenteurs de jetons ALPHA perçoivent des frais en jalonnant leurs jetons, qui se négocient actuellement à 0,477 $ par pièce, en baisse de 83,6% par rapport à son sommet de 2,93 $ il y a cinq mois.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.