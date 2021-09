Investors Clinic nomme Gauri Arora à la tête du marketing numérique

in

La nomination est conforme à la vision de l’entreprise d’offrir de la valeur aux clients

La société de conseil en immobilier Investors Clinic a annoncé la nomination de Gauri Arora à la tête du marketing numérique. La société étend sa présence numérique et adopte une technologie basée sur l’IA pour étendre ses services et son réseau, a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Cette nomination est conforme à la vision de l’entreprise d’offrir de la valeur aux clients et aux partenaires de l’industrie grâce à la technologie », a ajouté la société.

Arora possède une expérience de 15 ans, agissant en tant qu’expert proactif en matière de médias numériques, il a dirigé diverses marques comme 99 acres. « Le numérique est la voie à suivre pour toutes les industries. La plupart des entreprises directes aux consommateurs se font en cliquant sur un bouton, le travail au bureau a été efficacement remplacé par le travail à domicile, les transactions de paiement sont effectuées en toute sécurité via des canaux en ligne et le numérique est l’avenir de l’Inde. Pour étendre notre portée, nous faisons du numérique à grande échelle, nous sommes la seule entreprise qui a été en mesure d’offrir de la valeur à plus de 1,65 lakh de clients. La portée que nous pouvons avoir avec les médias numériques est énorme et nous aimerions miser sur la même chose. Nous sommes impatients d’avoir une relation fructueuse à long terme avec Gauri », a déclaré Honeyy Katiyal, fondatrice d’Investors Clinic.

« L’entreprise est leader dans le domaine du conseil en immobilier. Honeyy Katiyal a été la force motrice de cette entreprise pour que d’autres suivent. Ce sera l’apprentissage du cheval noir lui-même dans le domaine de l’immobilier. J’espère que je serai en mesure de répondre aux attentes de l’entreprise », a ajouté Gauri Arora, responsable du marketing numérique, Investors Clinic.

Investors Clinic dispose d’un réseau de 34 bureaux à travers l’Inde, ainsi que d’une incursion mondiale avec une présence internationale à Dubaï, Doha et Singapour. La valeur de la marque d’Investors Clinic est estimée à plus de 2000 crores de roupies avec un chiffre d’affaires de 300 roupies plus crore, affirme la société.

