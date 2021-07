Invincible saison 2: casting, intrigue potentielle et tout ce que nous savons jusqu’à présent

Les spoilers suivent pour Invincible saison 1 et sa série de bandes dessinées.

Invincible a reçu des critiques élogieuses depuis son lancement sur Amazon Prime Video plus tôt cette année. L’émission d’animation de super-héros R-rated, basée sur les bandes dessinées de Robert Kirkman et Cory Walker, a trouvé un écho auprès des fans établis et des nouveaux arrivants, et elle a même remporté quelques nominations pour les prochains HCA TV et GALECA LGBTQ Critics’ Dorian TV cérémonies.

Il ne sera donc pas surprenant d’apprendre que d’autres saisons sont en route. Amazon Studios a renouvelé la série pour deux saisons supplémentaires et, avec la saison 2 d’Invincible déjà en développement, il ne faudra pas longtemps avant de revenir dans cet univers.

Nous ne savons pas quand la saison 2 d’Invincible sera diffusée, mais il est agréable d’entendre que d’autres épisodes seront à venir. Nous avons beaucoup apprécié la saison 1 et sa finale a laissé les choses ouvertes pour de nombreux autres versements, nous sommes donc heureux que les saisons 2 et 3 d’Invincible arrivent bientôt.

Si vous voulez tout savoir sur la saison 2 d’Invincible, nous sommes là pour vous aider. Ici, vous trouverez des informations sur sa date de lancement possible, les nouveaux membres de la distribution, ce que le matériel source et la finale de la saison 1 peuvent nous dire sur l’intrigue de la saison 2 et plus encore.

Un mot d’avertissement avant de commencer : nous sommes sur le point de plonger dans spoilers massifs pour Invincible saison 1 et les bandes dessinées. Retournez-vous maintenant ou vous aurez tous les deux ruiné pour vous.

(Crédit image : Amazon Prime Video)

Il n’y a pas de date de sortie confirmée pour Invincible saison 2. Cependant, nous pensons qu’Amazon voudra exploiter sa popularité et se mettre au travail dès que possible.

La saison 2 d’Invincible a été annoncée le 29 avril, il est donc peu probable qu’un travail majeur ait déjà commencé. Kirkman et l’équipe de direction de la série ont peut-être eu des discussions sur les points de l’intrigue sur lesquels construire la prochaine saison (nous en parlerons plus tard) mais, du point de vue de l’animation, de l’art, du scénario et des acteurs de la voix, nous ne pensons pas que grand-chose aura été fait.

Cela dit, les émissions d’animation se renouvellent parfois rapidement dans les coulisses en raison du long délai nécessaire pour créer d’autres épisodes. Il est donc plausible que cela soit plus avancé que nous le pensons, même si nous ne sommes pas conscients de cette possibilité.

Twitter : Annoncez la saison 2, vous les lâchesInvincibleHQ : Que diriez-vous des saisons 2 ET 3 ?!?!?!? pic.twitter.com/lWCSGbNTka29 avril 2021

Dans cet esprit, ne vous attendez pas à voir Invincible saison 2 prendre son envol avant la seconde moitié de 2022. À moins que l’équipe créative ne se penche sur la saison 2 et ne la sorte au début de l’année prochaine, nous serions surpris de la voir plus tôt. Un spectacle comme celui-ci nécessite autant de soin et d’attention aux détails que possible, c’est donc ce sur quoi nous couvrons nos paris.

S’exprimant lors d’un panel virtuel Skybound Xpo pour Invincible saison 1 le 18 juillet, que vous pouvez voir sur YouTube, Kirkman a gardé le schtum quand nous pourrions voir la saison 2, il semble donc que ce sera encore un moment.

DIMANCHE, DIMANCHE, DIMANCHE ! Venez parler @InvincibleHQ avec Gillian Jacobs (Atom Eve), Walton Goggins (Cecil), Jason Mantzoukas (Rex Splode), @RobertKirkman (une personne) et moi (moi) ! C’est #SkyboundXpo, et nous fais un panel Invincible ! pic.twitter.com/BlvXeeE2co12 juillet 2021

Bande-annonce d’Invincible saison 2 : y en a-t-il un ?

(Crédit image : Amazon Prime Video)

Pas encore, mais c’est parce qu’il est trop tôt. Il est probable que nous n’en recevions pas non plus pendant un certain temps, surtout si le travail ne fait que commencer sur l’animation de la série.

Une fois que l’un est publié, nous mettrons à jour cette section.

Casting de la saison 2 d’Invincible : qui joue qui ?

(Crédit image : Amazon Studio)

Aucune confirmation de casting n’a été faite pour la saison 2 d’Invincible, mais nous nous attendons à ce que les principaux acteurs de la saison 1 reviennent :

Steven Yeun dans le rôle de Mark Grayson/InvincibleJ.K. Simmons dans le rôle de Nolan Grayson / Omni-ManSandra Oh dans le rôle de Debbie GraysonZazie Beetz dans le rôle d’Amber BennettGillian Jacobs dans le rôle de Samantha Eve Wilkins/Atom EveAndrew Rannells dans le rôle de William Clockwell comme Art RosenbaumKhary Payton comme Markus Grimshaw/Black SamsonMalese Jow comme Kate Cha/Dupli-KateGrey Griffin comme Shrinking Rae et Amanda (la forme humaine de Monster Girl)Kevin Michael Richardson comme Monster Girl/les jumeaux MaulerSeth Rogen comme Allen l’AlienMahershala Ali comme Titan

Il est possible que nous voyions également d’autres acteurs de la voix reprendre leurs rôles en dehors de la distribution ci-dessus.

Zachary Quinto avait exprimé Robot, mais on ne sait pas si ses talents de voix seront nécessaires pour les saisons à venir. Comme nous le voyons dans la saison 1, Robot est le corps hôte artificiel de Rudy Conners, un individu dont les défauts génétiques l’empêchent de vivre en dehors de son réservoir salin. La conscience de Rudy étant transférée dans son nouveau corps de clone dans l’épisode 7 de la saison 1, Ross Marquand a repris les fonctions vocales de Rudy.

En tant que tel, nous ne savons pas si Quinto est nécessaire pour reprendre son rôle dans la saison 2. Robot a un grand rôle à jouer dans les bandes dessinées, mais nous ne savons pas si ces événements feront partie de la saison 2, de la saison 3 ou au-delà. .

Il est temps de commencer à travailler sur la saison 2 ! pic.twitter.com/2y1gPjOV6r2 mai 2021

Parmi les autres acteurs de la voix qui pourraient revenir, citons Chris Diamantopoulos (Doc Seismic), Fred Tatasciore (Kill Cannon), Clancy Brown (Damien Darkblood), Jeffrey Donovan (Machine Head), Ezra Miller (DA Sinclair) et Michael Dorn (Battle Beast et Thokk) . Kirkman a fait allusion à certains de leurs retours (plus de détails ci-dessous), il sera donc intéressant de voir qui est de retour pour la saison 2.

En ce qui concerne les nouveaux membres de la distribution, Kirkman a révélé qu’il aimerait que certains des acteurs de la série télévisée The Walking Dead apparaissent dans les saisons à venir. Yeun, Marquand, Laurie Cohan, Michael Cudlitz, Sonequa Martin-Green et Lennie James sont déjà apparus dans divers rôles, mais Kirkman souhaite que davantage d’acteurs de Walking Dead prêtent leurs talents au spectacle d’animation.

S’adressant à ComicBook.com, Kirkman a déclaré: “Je ne peux pas penser à un acteur de The Walking Dead avec lequel je ne voudrais pas travailler à nouveau. C’est un groupe d’acteurs incroyable. Andrew Lincoln, Danai Gurira, Norman Reedus, Melissa McBride , Jeffrey Dean Morgan… il n’y a pas vraiment quelqu’un que je ne voudrais pas faire venir.”

Invincible saison 2 : de quoi taquinent les comics ?

(Crédit image : Amazon Prime Video)

La série de bandes dessinées est amusante mais parfois déroutante. Il y a de nombreuses directions dans lesquelles la saison 2 pourrait aller, mais nous avons déjà une idée de ce que pourrait impliquer le prochain opus. Ceci est basé sur la finale de la saison 1 et quelques indices selon lesquels le compte Twitter officiel d’Invincible a déjà été supprimé.

Tout d’abord, regardons l’épisode 8 d’Invincible. Mark, alias Invincible, et les Gardiens du Globe sont tout ce qui se dresse entre l’invasion de la Terre par Viltrum. Omni-Man était censé conquérir la planète pour l’Empire Viltrumite mais, après avoir réalisé qu’il ne pouvait pas tuer Mark et, par procuration, asservir l’humanité pour son peuple, il se dirige en larmes dans l’espace pour une destination inconnue.

La saison 2 reprendra certainement ce fil conducteur. Mark sera chargé de protéger la Terre des Viltrumites et, à son tour, d’aider la Coalition des planètes à empêcher l’Empire de Viltrum de mener à bien son expansion à l’échelle de l’univers. Mark sait déjà qu’une flotte de Viltrumite est en route grâce à l’avertissement d’Allen l’Alien. Ce dernier a un grand rôle à jouer dans les bandes dessinées à partir de ce moment, donc s’il y a quelque chose à faire, l’amitié de Mark et Allen ne fera que se renforcer à partir de maintenant.

Dans le prolongement de cela, nous devrions découvrir où Omni-Man/Nolan est allé. Dans les bandes dessinées, Nolan s’envole pour envahir une autre planète, qui, espère-t-il, servira de récompense – avec l’empire Viltrum – pour avoir déserté son poste sur Terre. La série télévisée a beaucoup plus à couvrir concernant la relation de Mark et Nolan, qui est également largement couverte dans les bandes dessinées. Nous serons ici pour toujours si nous plongeons trop profondément dans ce lien père-fils, donc, pour l’instant, nous dirons que nous espérons voir certains des Nolan de JK Simmons la saison prochaine.

La série devrait également entrer sur le territoire cosmique dans la saison 2, alors attendez-vous à ce que des mondes plus étranges, des personnages plus étranges et une intrigue couvrant l’univers se traduisent de la page à l’écran.

La finale de la saison 1 a également taquiné d’autres battements d’histoire potentiels pour son successeur. Nous devrions obtenir une suite de l’histoire de Sequids, qui n’a pas eu de fin appropriée dans la saison 1. Ici, nous savons qu’un Martien a infiltré la Terre après avoir échangé sa place avec l’un des astronautes humains. Parallèlement à cela, l’astronaute laissé sur Mars est désormais contrôlé par les Sequids, ce qui pourrait être une mauvaise nouvelle pour la Terre si cette race parasite trace un cap pour la planète bleue.

Quel est le plan en attendant ? pic.twitter.com/PZQp2xX7Hy3 mai 2021

Nous pouvons également voir les histoires de Titan et Battle Beast étoffées plus en détail. La dernière fois que nous avons vu le duo, ils avaient pris le contrôle de l’organisation criminelle de Machine Head et s’étaient respectivement téléportés loin de la Terre. Leurs histoires se poursuivent dans les bandes dessinées, et Kirkman a déjà fait allusion au fait que Battle Beast, le favori des fans, obtienne plus de temps à l’écran dans l’adaptation d’Amazon. Les Flaxans semblent également revenir, malgré le déchaînement d’Omni-Man sur leur planète natale dans l’épisode 2.

Une information intéressante concerne les nouveaux éléments de l’histoire qui n’ont pas été intégrés à la bande dessinée d’Invincible. Dans une conversation avec Beyond the Trailer, Kirkman a révélé qu’il espérait inclure des intrigues dans l’émission télévisée qu’il ne pouvait pas intégrer aux romans graphiques lorsqu’il les écrivait. Un exemple donné par Kirkman concerne Damien Darkblood, qui a été renvoyé en enfer par Cecil Stedman dans l’épisode 4, mais on ne sait pas si cela fera partie de la saison 2.

Enfin, Kirkman lui-même a révélé davantage où pourrait aller l’intrigue de la saison 2 et pourrait inclure sans doute le plus grand ennemi juré de Mark dans les bandes dessinées – Angstrom Levy.

Découvrez la confirmation de Kirkman que Levy fera partie de la saison 2 ci-dessous :

Les saisons 2 et 3 pourraient donner au spectacle une toute nouvelle dimension … ou quelques centaines pic.twitter.com/zryVPksrng4 mai 2021

À la suite de cette annonce, Kirkman a réitéré que Levy fera partie de l’histoire de la saison 2 à certains égards.

S’exprimant lors du panel virtuel Skybound Xpo Invincible, Kirkman a déclaré: “Levy fera partie de la deuxième saison. Il fait vraiment bouger les choses et, si vous connaissez les bandes dessinées et que vous avez regardé l’émission télévisée, vous obtiendrez une idée d’où nous allons avec la deuxième saison, surtout si vous réfléchissez vraiment à la façon dont nous avons adapté l’histoire lors de la première saison.”

Pour les fans de l’émission télévisée uniquement, Kirkman a également taquiné qu’il y aurait des “trucs fous à venir”, tandis que Jason Mantzoukas a révélé qu’il avait hâte que la saison 2 “présente plus de méchants … comme Thragg” et plus de la éléments intergalactiques de la série comique.

Invincible saison 2 : combien de saisons y aura-t-il ?

(Crédit image : Amazon Studios)

Nous ne savons pas. Au total, il y a 144 bandes dessinées Invincible, qui ont duré 15 ans de carrières de Kirkman et Walker. Alors que l’adaptation télévisée a modifié l’ordre de certains points de l’intrigue pour la saison 1, les huit premiers épisodes ne couvraient que les 23 premiers numéros. Si une trajectoire similaire est maintenue pour les saisons futures, la série Invincible d’Amazon Prime se terminerait aux alentours de la saison 7 ou 8.

Selon Kirkman, cependant, il pourrait y avoir plus ou moins que cela. S’adressant à . après la fin de la saison 1, il a déclaré que l’équipe créative de la série avait une “feuille de route approximative pour savoir où les choses des bandes dessinées tomberaient”. De plus, Kirkman a déclaré à Inverse qu’il «pourrait le voir durer cinq… sept… voire 10 ans. Peut-être que nous manquons de bandes dessinées et… nous faisons 100 saisons.

Bien sûr, ce dernier numéro est que Kirkman est enthousiasmé par sa propre propriété, mais nous pourrions certainement voir Invincible fonctionner pendant au moins cinq saisons. Si le public veut en voir plus, Amazon serait idiot de ne pas continuer à renouveler la série animée. Après tout, il a eu un énorme succès avec son adaptation en direct de Les garçons, donc Invincible pourrait suivre un chemin similaire et faire d’Amazon Prime Video le streamer incontournable pour le contenu de bande dessinée R-rated.