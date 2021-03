Invincible Voice Cast de Robert Kirkman: qui exprime l’émission de super-héros de bandes dessinées d’Amazon

Kevin Michael Richardson (Mauler Twins)

L’un des rares membres de la distribution à jouer deux personnages différents sur Invincible (en quelque sorte), par opposition à des personnages avec deux identités différentes, la superstar de l’animation Kevin Michael Richardson est la voix derrière les Mauler Twins. Les deux génies ne sont pas vraiment des jumeaux, bien sûr, car l’un est le clone de l’autre, même s’ils ne peuvent pas s’entendre sur qui est l’original. Comme Mark Hamill et Clancy Brown, Richardson a apparemment participé à toutes les séries animées et, plus pertinent pour cette entrée, a exprimé des personnages de bandes dessinées de super-héros tels que Ego the Living Planet, Groot, Trigon, The Joker, Black Manta, Solomon Grundy, et Wolverine, entre autres.