Invitation à l’événement de lancement de l’iPhone 13: comment voir l’œuf de Pâques AR

Apple a officiellement annoncé que son prochain événement aura lieu le 14 septembre, date à laquelle nous nous attendons à ce que la gamme iPhone 13 soit dévoilée. Pas que vous sachiez d’après le slogan de l’événement «California streaming» – mais son œuf de Pâques AR en dit beaucoup plus.

Tout d’abord, jetez un œil au tweet du vice-président principal d’Apple Greg Joswiak, qui taquine ce que vous verrez dans la fonction AR :

Nous sommes en streaming en Californie le 14 septembre.

En bref : un portail AR en forme de pomme dans un paysage au bord d’un lac (côté baie ?), montrant clairement l’intérêt de l’entreprise pour les applications de réalité augmentée et mixte. Si ce n’est pas un indice de ce qu’Apple pourrait montrer lors de l’événement du 14 septembre (et potentiellement plus de capacités AR dans l’iPhone 13), nous ne savons pas ce que c’est.

Pour le voir par vous-même, rendez-vous sur la page de l’événement d’Apple sur mobile (dans Safari ou Firefox – désolé, utilisateurs de Chrome) et appuyez sur l’image de l’événement du 14 septembre. Le navigateur ouvrira votre appareil photo avec un petit espace réservé pour l’icône Apple – appuyez pour placer le “portail” et vous pouvez déplacer votre téléphone physiquement pour regarder autour et à travers lui. Regardez assez loin et vous verrez 9.14, la date (au format américain) de l’événement. Ta-da !

Oui, c’est tout pour l’œuf de Pâques, du moins jusqu’à ce que nous passions plus de temps à fouiller dans ses coins pour en trouver plus – et si nous le faisons, nous le publierons ici.

L'invitation à l'événement Apple la plus cool à ce jour. C'est essentiellement une sorte de portail de réalité mixte.

