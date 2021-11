Invités sur les talk-shows du dimanche Beto O’Rourke État de l’Union

La grille de télévision aux heures de grande écoute est en pause dans l’impression. Vous pouvez trouver plus de couverture télévisée sur : latimes.com/whats-on-tv.

SPECTACLES DU DIMANCHE

CBS News dimanche matin Vieillissement : Candice Bergen ; Billy Crystal ; Jim Gaffigan. (N) 6 h KCBS ; 10h00 KCAL

Bonjour Amérique (N) 6 h KABC

État de l’Union Dr Anthony Fauci, Institut national des allergies et des maladies infectieuses ; gouverneur Chris Sununu (RN.H.); le lieutenant-gouverneur élu Winsome Sears (R-Va.); candidat au poste de gouverneur, Beto O’Rourke (D-Texas). (N) 6h et 9h CNN

Fox News dimanche avec Chris Wallace L’ancien gouverneur Chris Christie (RN.J.); Brian Deese, Conseil économique national. Virginia Ali, Ben’s Chili Bowl. Panel : Jason Riley ; Susan Page, USA Today; Harold Ford Jr. Ancre invité Bret Baier. (N) 7 h KTTV ; 11h et 23h Fox News

Fareed Zakaria GPS Relations entre les États-Unis et la Chine : l’ancien secrétaire d’État Henry Kissinger. L’Europe de l’Est; le voyage en Afrique du secrétaire d’État Antony Blinken ; COP26 : Zanny Minton Beddoes, économiste ; David Miliband, Comité international de secours. La pandémie ; quand la crise prendra-t-elle fin aux États-Unis : spécialiste des maladies infectieuses, Céline Gounder, NYU Grossman School of Medicine. (N) 7h et 10h CNN

Futures du dimanche matin avec Maria Bartiromo la sénatrice Marsha Blackburn (R-Tenn.); l’auteur Dr. Scott Atlas (« Une peste sur notre maison »); la candidate au Congrès Harriet Hageman (R-Wyo.); Représentant Kevin McCarthy (R-Bakersfield). (N) 7 h et midi Fox News

Le spectacle du dimanche avec Jonathan Capehart la sénatrice Debbie Stabenow (D-Michigan) ; représentant Ro Khanna (D-Fremont); Nii-Quartelai Quartey ; Soledad O’Brien ; Wilson Cruz ; Michel Harriot. (N) 7 h 00 MSNBC

Affronter la nation la sénatrice Kirsten Gillibrand (DN.Y.); gouverneur Asa Hutchinson (R-Ark.); Derrick Johnson, NAACP ; ancien commissaire de la FDA, le Dr Scott Gottlieb. Sondage : Anthony Salvanto. (N) 7h30 et 2h45 KCBS

Rencontrer la presse Kristen Soltis Anderson (« La ligne de tendance »); Kelly O’Donnell ; le révérend Al Sharpton ; Betsy Woodruff Swan, Politico. (N) 8h00 et 1h30 KNBC ; 01h00 MSNBC

Cette semaine avec George Stephanopoulos Dr Anthony Fauci, Institut national des allergies et des maladies infectieuses. L’économie : Rebecca Jarvis ; Diane Swonk, Grant Thornton. Panel : Jonathan Karl ; Averi Harper; Laura Barrón-López, Politique ; Jonathan Swan, Axios. Le directeur de l’Agence de sécurité nationale, Paul Nakasone. (N) 8h ​​et 2h KABC

Des sources fiables avec Brian Stelter Les critiques disent que les médias ont induit le public en erreur sur l’affaire Rittenhouse : Jesse Singal, magazine new-yorkais ; David French, la Dépêche. Caméras dans les salles d’audience : Katelyn Polantz. Le livre du projet 1619 : auteur Nikole Hannah-Jones (« Le projet 1619 : une nouvelle histoire d’origine »). Comment couvrir Trump s’il se présente à nouveau à la présidence : l’auteur Jonathan Karl (« Trahison : l’acte final du Trump Show »). (N) 8 h CNN

MediaBuzz Will Caïn ; Tara Palmeri, Politique ; Guy Benson ; Liz Claman; Kévin Corke ; l’auteur Alan Dershowitz (« Le cas des mandats vaccinaux »); Susan Ferrechio, l’examinateur de Washington ; Richard Fowler. (N) 8 h Fox News

Entretiens avec Frank Buckley Auteur Fiona Hill (« Il n’y a rien pour vous ici »). 16h30 KTLA

60 minutes Austin, Texas, expérimente une nouvelle méthode de maintien de l’ordre qui utilise des civils formés pour répondre aux appels auxquels ont répondu des officiers armés ; vols commerciaux supersoniques; les jardins de l’empereur romain Caligula. (N) 19 h KCBS