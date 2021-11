INX Media: Delhi HC rejette la contestation par le CBI d’une ordonnance permettant à P Chidambaram et à d’autres d’inspecter les documents

L’agence d’enquête s’était opposée à l’inspection des documents au motif que l’enquête dans l’affaire des médias INX, dans laquelle les Chidambarams sont accusés, est toujours en cours et qu’elle pourrait entraîner une falsification des preuves. (Photo d’archive : IE)

La Haute Cour de Delhi a rejeté mercredi la contestation de la CBI contre une ordonnance du tribunal de première instance autorisant l’inspection des documents par le chef du Congrès P Chidambaram, son fils Karti Chidambaram et d’autres accusés dans l’affaire des médias INX.

Le CBI avait cherché à annuler une ordonnance d’un juge spécial du 5 mars qui enjoignait à l’agence d’autoriser l’inspection des documents conservés dans le ‘malkhana’ par l’accusé ou son avocat. « La requête est rejetée », a déclaré le juge Mukta Gupta.

L’agence d’enquête s’était opposée à l’inspection des documents au motif que l’enquête dans l’affaire des médias INX, dans laquelle les Chidambarams sont accusés, est toujours en cours et qu’elle pourrait entraîner une falsification des preuves. Dans son plaidoyer devant la Haute Cour, la CBI avait déclaré que l’affaire INX Media impliquait un niveau élevé de corruption avec de larges ramifications sur la société, et bien que les accusés aient droit à un procès équitable, l’intérêt collectif de la société ne pouvait pas être empiété. .

« Un procès équitable n’est pas ce que veut l’accusé au nom d’un procès équitable mais il doit apaiser la justice ultime. Bien que le droit à un procès équitable des défendeurs/accusés n’ait pas été violé, puisque tous les documents invoqués par le requérant (CBI) ont été fournis aux défendeurs/accusés », avait-il déclaré.

L’agence a soutenu que l’essence même du procès est de découvrir la vérité pour laquelle le tribunal ne peut pas aider l’accusé à rechercher une défense plausible. Le 18 mai, la Haute Cour avait suspendu le procès dans l’affaire concernant Chidambaram et son fils.

