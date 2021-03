INXS, Baker Boy et LEGO s’associent pour une vidéo de danse «  New Sensation  »

Le rappeur australien en plein essor Baker Boy s’est associé à LEGO et aux rockers légendaires INXS pour créer une vidéo de danse ludique. Le visuel, qui montre Baker Boy et ses amis dansant à travers Sydney sur «New Sensation» d’INXS, a été créé en partenariat avec la nouvelle application VIDIYO de LEGO.

En plus de Baker Boy, deux des membres originaux d’INXS, Kirk Pengilly et Tim Farriss, font une apparition, tout comme la figurine LEGO LLAMA – un rappeur et DJ dont le nom signifie Love, Laughter, And Music Always. LLAMA est récemment entré dans l’histoire en étant la première figurine LEGO à signer sur un label (Universal Music Group) et le premier artiste à sortir une chanson via VIDIYO.

En haut de l’année, LEGO et Universal Music Group ont annoncé VIDIYO – une joint-venture qui permet aux enfants de créer et de partager leurs propres vidéoclips, en utilisant des chansons du vaste catalogue d’UMG. L’application, destinée aux enfants âgés de 7 à 10 ans, intègre à la fois le jeu physique et numérique, grâce à l’utilisation de figurines LEGO et d’éléments LEGO 2 × 2 carrés appelés «BeatBits». Chaque Beatbit déverrouille divers effets audio / visuels (y compris des mouvements de danse) lorsqu’il est filmé via l’application VIDIYO. La plate-forme comprend également un composant social, permettant à ses utilisateurs de télécharger en toute sécurité des clips partageables de 5, 10, 15 ou 20 secondes sur le flux de l’application.

« VIDIYO est le genre d’application que j’aurais aimé avoir quand j’étais enfant », a déclaré Baker Boy dans un communiqué. «J’ai toujours adoré danser et jouer, et quelque chose comme ça aurait fait de mes rêves une réalité et m’a aidé à donner vie à mes visions créatives. J’espère que VIDIYO inspirera les enfants de tout le pays à rêver en grand et à savoir qu’avec un peu de danse, tout est possible.

Pour permettre aux enfants de danser plus facilement – et de participer à leur propre défi de danse à la maison – LEGO et Baker Boy ont créé un tutoriel de danse, disponible sur le rappeur Instagram et les réseaux sociaux LEGO.

INXS, quant à lui, a déclaré que la dernière aventure du groupe avec LEGO reflétait la vision que leur défunt manager, Chris «CM» Murphy, avait pour le groupe. «L’héritage d’INXS a toujours encouragé et apprécié jouer à un large public démographique – c’est pourquoi Chris voulait qu’INXS aligne notre chanson funk-rock classique ‘New Sensation’ avec LEGO et Baker Boy, pour continuer à développer notre base de fans parmi les enfants d’aujourd’hui, en aidant pour garantir que le nom et la musique d’INXS se perpétuent pour les générations à venir », a déclaré le membre fondateur et batteur Jon Farriss. «Nous espérons inspirer la prochaine génération de créateurs de musique à créer, produire et jouer dans leurs propres créations musicales.»

