INXS La meilleure collection entre dans l’histoire des graphiques en Australie

INXS a battu un autre record – cette fois en s’emparant d’un morceau de l’histoire des charts dans la patrie des vétérans du rock alternatif, l’Australie.

Avec la publication du dernier ARIA Albums Chart, daté du 13 août, INXS – The Very Best soulève 43-33 pour atteindre 468 semaines non consécutives dans l’enquête, plus que tout autre LP actuellement dans le Top 100.

Dans une déclaration confirmant l’exploit des charts, la PDG d’ARIA, Annabelle Herd, a rendu hommage à “l’immense contribution” d’INXS à la musique australienne et à son “rôle important dans la montée en flèche de la reconnaissance de notre industrie sur la scène mondiale”.

Intronisé au Temple de la renommée ARIA en 2001, INXS reste l’un des “actes les plus adorés et emblématiques du pays”, a noté Herd.

La collection de hits est sortie en 2011 et comprend des classiques tels que “Never Tear Us Apart”, “Original Sin” et le leader du Billboard Hot 100 “Need You Tonight”.

En novembre dernier, The Very Best a reçu le statut de « Diamond », pour des ventes combinées de plus de 500 000 en Australie.

Au cours de son voyage, The Very Best a dominé le décompte national pendant sept semaines et s’est classé n ° 1 sur la liste des albums australiens de fin de décennie d’ARIA.

« C’est une nouvelle vraiment incroyable, d’entendre que The Very Best d’INXS figure dans le palmarès des 100 meilleurs albums depuis neuf ans », a commenté Andrew Farriss, membre fondateur du groupe.

INXS s’est formé il y a 44 ans à Perth, en Australie-Occidentale, et a vendu plus de 50 millions d’albums dans le monde.

Menée par le charismatique Michael Hutchence, la formation australienne a marqué six albums du Top 10 britannique (dont un n°1 avec Bienvenue a n’importe où t’es à partir de 1992) et cinq albums du Top 20 américain. À l’apogée de leurs pouvoirs à la fin des années 1980 et du début au milieu des années 1990, INXS était l’un des plus grands groupes de stades de la planète.

En 2017, INXS mentor tardif Chris Murphy a signé le catalogue classique du groupe sur son label Petrol Records et a conçu une série de projets pour présenter INXS et sa musique aux nouvelles générations.

Plus récemment, le groupe a également lancé son premier magasin officiel, qui comprend des articles en édition limitée, des titres en vinyle et plus encore.

Écoutez le meilleur d’INXS sur Apple Music et Spotify.