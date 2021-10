Inzaghi retournera dans ce qui était sa maison

15/10/2021 à 19:39 CEST

Après la fin de la pause de l’équipe nationale, l’Inter et Milan reviendront à l’action pour s’affronter contre Lazio et Hellas Vérone, respectivement.

L’équipe ‘Nerazzurri’ a battu Sassuolo lors de son dernier match avant la pause et ils ont réussi à obtenir 17 points jusqu’à présent cette saison, et maintenant ils sont 4 derrière les leaders actuels, Napoli.

Le match contre la capitale signifiera le retour de Simone Inzaghi sur le terrain de la Lazio pour la première fois depuis la fin de son mandat de 5 ans à la tête du banc de l’équipe où il a également passé une décennie en tant que joueur.

Du côté de l’équipe ‘rossonero’, ceux de Stefano Pioli recevront Hellas Verona avec une liste chargée de victimes. A ceux déjà connus d’Alessandro Florenzi, Plizarri, Tiemoué Bakayoko, Mike Maignan et Theo Hernández, l’Espagnol Brahim Díaz ne sera pas non plus sur le terrain en raison d’un tableau fiévreux qu’il a présenté en prélude à l’engagement. Qui sera présent est Olivier Giroud, déjà remis de son malaise.

ALIGNEMENTS POSSIBLES :

LAZIO-INTER

Latium : Reine ; Marusic, Felipe, Patric, Hysaj ; Alberto, Milinkovic-Savic, Leiva ; Pedro, Immobile, Anderson.

Inter : Handanovic ; Skriniar, De Vrij, Bastoni ; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko.

Heure : 18h00.

MILAN-HELLAS VERONE

Milan : Tatarusanu ; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré ; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Leao, Rebic ; Giroud.

Hellas : Montipo ; Dawidowicz, Gunter, Magnani ; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic ; Barak, Caprari ; Siméone.

Heure : 20h45.