IO Global et Bondly annoncent le développement d’un pont entre les réseaux Ethereum et Cardano pour NFT

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le pont officiel permet aux créateurs de NFT de choisir une alternative verte pour leurs NFT, « quatre millions de fois plus écoénergétiques que Bitcoin », disent-ils.

***

IO Global, une société mondiale d’ingénierie blockchain et développeurs de la blockchain Cardano, et Bondly, un fournisseur de solutions NFT accompagnant la prochaine génération de créateurs NFT, ont annoncé aujourd’hui la création de leur pont inter-chaînes officiel pour connecter les réseaux Cardano et Ethereum.

Le développement du pont, qui marque le premier projet de l’association, permettra aux créateurs de NFT de déplacer facilement leurs NFT de la blockchain Ethereum gourmande en énergie à Cardano. IO Global et Bondly prévoient le lancement du nouveau pont au début de 2022, après le lancement en septembre de la fonctionnalité de contrat intelligent sur le réseau principal de Cardano.

Solution verte

Ils affirment que le pont créé conjointement fournira aux créateurs de NFT une solution verte pour leurs NFT afin de lutter contre l’inefficacité énergétique de la solution de preuve de travail d’Ethereum. Alors que Bitcoin et Ethereum utilisent actuellement une quantité d’énergie similaire à Oman et Columbia respectivement, Cardano n’utilisera que l’équivalent énergétique d’une maison familiale, selon les sociétés.

Cardano offre également la prévisibilité des prix et la stabilité des coûts de transaction, permettant aux créateurs de frapper ou de transférer des NFT sans risquer des coûts inattendus ou des pertes de transactions.

Bondly produira une série spéciale de NFT respectueux de l’environnement célébrant le lancement de contrats intelligents à Cardano, donnant aux développeurs la possibilité de créer des applications qui utiliseront les capacités de la blockchain verte la plus avancée au monde, ainsi que des NFT qui marquent le lancement du pont inter-chaînes.

Hoskinson : un tournant

Charles Hoskinson, PDG d’IO Global, a déclaré :

«Nous avons créé Cardano en gardant à l’esprit l’efficacité énergétique, c’est pourquoi ce partenariat avec Bondly est si crucial, car il permettra aux créateurs de NFT d’accéder à une solution de tokenisation de premier plan sans compromis sur les références environnementales. Bondly partage également notre engagement envers l’interopérabilité. Nous pensons que la blockchain n’atteindra une adoption massive que lorsque les utilisateurs finaux auront une expérience transparente, quelle que soit la blockchain qu’ils utilisent, ce que des ponts comme celui-ci permettront d’atteindre.

La création d’un pont NFT inter-chaînes entre Ethereum et Cardano marque un moment crucial dans la transition de la technologie blockchain héritée à l’un des réseaux de «troisième génération» les plus attendus », a déclaré Harry Liu, PDG de Bondly. « En tant que l’un des pionniers du mouvement NFT, nous continuons de jouer un rôle clé dans la construction de l’infrastructure qui annoncera la prochaine phase de l’évolution du NFT. »

Source : GlobalMedia et Bondly

Traduction de QuotidienBitcoin

Image modifiée à partir d’Unsplash