IO ne disposait que de trois mois de trésorerie lorsqu’elle est devenue indépendante

Le développeur Hitman IO Interactive n’avait que trois mois de liquidités en banque lorsqu’il est devenu indépendant en 2017.

C’est selon le PDG Hakan Abrak (photo), qui a déclaré à GamesIndustry.biz que l’entreprise prenait un «énorme risque» lorsqu’elle a été séparée de Square Enix il y a quatre ans. Depuis ce moment, tous les bénéfices du redémarrage de Hitman en 2016 sont allés à IO, ce qui a permis de maintenir le studio à flot pour sortir deux suites.

“Les six premiers mois ne concernaient pas de grands projets d’indépendance ou de conquête du monde”, a déclaré Abrak.

«Je veux être tout à fait honnête à ce sujet, nous avons littéralement eu trois mois de trésorerie avant de devoir fermer boutique lorsque nous sommes devenus indépendants. Nous savions que nous prenions un risque énorme, et que ce visage, avec le reste de la propriétaires, seraient au courant de la fermeture d’un studio de 20 ans si nous ne remettions pas les choses en ordre très rapidement. “

Le redémarrage de Hitman en 2016 était également initialement destiné à être un service en direct, auquel IO ajouterait du contenu au fil du temps, comme un MMO.

“Je pense que peu de gens le savent, mais Hitman 2016 était censé être un produit live en constante expansion, tout comme un MMO, où vous auriez cet exécutable”, a expliqué Abrak.

“Donc, Hitman 2 et 3 se développeraient simplement dans ce monde de l’assassinat, c’était la vision. Vous pouvez donc acheter Hitman 1 et 2 et les déverrouiller à partir de Hitman 3 à partir du menu. Hitman 1 commence par Paris et dans le menu, c’est déjà là-bas, jusqu’au dernier emplacement de Hitman 3. “

Peu de temps après que IO Interactive est devenu indépendant en 2017, il a annoncé que Hitman avait attiré plus de cinq millions de joueurs. En novembre de cette année-là, ce chiffre était passé à sept millions, IO annonçant qu’il y avait deux nouveaux jeux Hitman en préparation ainsi qu’une série télévisée.

Le studio s’est associé à Warner Bros pour Hitman 2 de 2018, que IO a décrit comme un nouveau départ en tant que développeur indépendant. IO s’est également associé à Warner Bros pour un “nouvel univers”.

Hitman 3 a fait ses débuts en janvier 2021. La société travaille également sur un jeu James Bond baptisé Project 007.

