Ioan Gruffudd accusé d’avoir fantôme son ex-femme Alice Evans

Les époux se sont séparés plus tôt cette année (Photo : Alberto E. Rodriguez/.)

Alice Evans a accusé son ex-mari Ioan Gruffudd de l’avoir « fantôme » pendant 10 mois après avoir demandé le divorce.

L’actrice de 50 ans a annoncé en janvier que l’acteur Gruffudd, 48 ans, avait » quitté sa famille » après avoir été marié à Evans pendant 13 ans.

La star des 102 Dalmatiens, Evans, s’est adressée à Twitter pour partager un e-mail présumé de la star galloise concernant son temps avec leurs enfants, et a affirmé qu’elle n’avait pas « parlé à mon mari depuis 9 mois (son choix) ».

Evans, qui partage ses filles Ella, 12 ans, et Elsie, huit ans, avec son ex a tweeté : « Je ne suis pas fier de moi pour avoir partagé cela. Mais sachez que ce n’était pas un geste calculé, c’était un acte de désespoir. L’esprit humain ne peut supporter qu’une quantité limitée. Et je vis comme ça, seul, en pleine pandémie, depuis 9 mois.

«Je ne sais toujours pas pourquoi l’amour de ma vie et mon meilleur ami ont soudainement décidé de mettre fin à notre mariage et de me fantôme. Je sais que ma réaction à son annonce initiale n’a été ni calme ni digne.

«J’ai fait ma juste part de pleurs, de cris, d’accusations. J’ai supplié et supplié pour au moins une sorte de discussion en cours, pour le bien des enfants. C’est ma façon de réagir à un événement aussi bouleversant.

— Alors il m’a fantôme. Je suis fantôme depuis presque 10 mois maintenant.

Evans a allégué qu’elle était « fantôme » par son ex (Photo: Twitter)

Dans les réponses aux abonnés, Evans a allégué que Gruffudd était » dépourvu d’empathie » et a tweeté: » Il était mon meilleur ami, mon amant, mon frère, la personne que j’admirais plus que quiconque.

«Je peux comprendre que ses sentiments ont changé. Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi il a choisi de le faire d’une manière si haineuse.

Elle a ajouté: «20 ans ensemble. Il était absent pendant 80% de la vie de nos enfants, mais cela ne me dérangeait pas d’abandonner ma carrière d’acteur parce que j’étais tellement investi dans la sienne.

« Puis, il y a un an, il est revenu de Nouvelle-Zélande et presque à la porte, il m’a dit « Je ne t’aime plus ».

La star du menteur Gruffudd n’a pas encore parlé de sa séparation d’avec sa femme, à moins d’une déclaration des deux parties partagée en janvier dernier qui disait: “ Comme vous pouvez l’imaginer, c’est une période incroyablement difficile pour notre famille et nous restons attachés à nos enfants. Merci de respecter notre vie privée.’

Gruffudd a demandé le divorce de sa femme en mars, citant des différences irréconciliables comme raison de leur séparation.

Les comédiens étaient ensemble depuis 20 ans (Photo : Niviere/Villard/Sipa/REX)

Le document, qui a été déposé devant la Cour supérieure de Los Angeles le 1er mars, a révélé que l’ancien couple s’était séparé le jour du Nouvel An – un mois avant qu’Evans ne rende publique leur séparation.

Le couple s’est rencontré sur le tournage du film de 2000 102 Dalmatiens, quand Evans était fiancé à Olivier Picasso, l’arrière-petit-fils de Pablo Picasso.

Après la séparation de l’actrice de Picasso, Evans a commencé à sortir avec Gruffudd, et en 2007, ils se sont mariés au Mexique après que Gruffudd ait reçu un « ultimatum ».

L’acteur des Quatre Fantastiques a déclaré à l’Independent : « Alice a été très patiente avec ma procrastination avec mes manières masculines !

« Elle m’a donné un ultimatum – un petit coup de coude – ce qui était vraiment la meilleure chose qu’elle pouvait faire. »

Metro.co.uk a contacté le représentant de Gruffudd pour commentaires.



