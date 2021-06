IOB net monte en flèche de 143% à Rs 350 cr au T4; prévoit d’augmenter Rs 2 000 cr

in

Le ratio d’adéquation du capital (CRAR) s’élevait à 15,32 %, ce qui inclut l’inclusion de capital de 4 100 crores de Rs par le Centre au cours de l’exercice 21.

Le prêteur du secteur public Indian Overseas Bank (IOB) basé à Chennai a annoncé lundi une augmentation de 143% de son bénéfice net à Rs 350 crore pour le quatrième trimestre de l’exercice 21, contre Rs 144 crore au trimestre correspondant du dernier exercice.

La banque a déclaré un revenu total de Rs 6 074 crore pour le quatrième trimestre contre Rs 5 537 crore au même trimestre de l’exercice précédent, enregistrant une croissance de 9,7%. Le conseil d’administration a approuvé un plan de levée de capitaux à hauteur de Rs 2 000 crore. Le directeur général et PDG Partha Pratim Sengupta a déclaré aux représentants des médias lors d’une réunion virtuelle qu’il y avait eu une bonne amélioration, à la fois QoQ et YoY, sur tous les paramètres financiers.

« Si vous regardez la performance des bénéfices de l’exercice 21, je dirais que c’est un jour de lettre rouge pour la banque, elle a réalisé un bénéfice annuel après l’année 2014. Dans les résultats trimestriels, nous progressons régulièrement depuis mars 2020, après faire des bénéfices après avoir été continuellement dans le rouge pendant 18 trimestres », a-t-il déclaré.

L’augmentation des autres revenus, la baisse du coût des dépôts et le bénéfice des opérations de trésorerie ont contribué à la rentabilité de la banque au quatrième trimestre, selon lui. L’IOB, qui a fait l’objet d’une action corrective rapide (PCA), a approché le régulateur bancaire RBI il y a quelques semaines, avec le plaidoyer pour libérer le prêteur de la liste des PCA. « Nous avons rempli toutes les conditions qui qualifient la banque pour sortir de PCA. Maintenant, c’est au régulateur de prendre un appel”, a déclaré Sengupta.

La banque avait prévu de sortir de PCA en se concentrant sur le recouvrement, les dépôts à faible coût et les avances moins consommatrices de capital. Il a déclaré que la qualité des actifs de la banque s’était considérablement améliorée. Le NPA net s’élevait à 3,58 %, ce qui est conforme aux directives RBI prescrites.

Au cours du trimestre, le GNPA a été réduit de Rs 430 crore. Ratios GNPA réduits à 11,69 % contre 14,78 %, QoQ. Le taux de couverture des provisions s’améliore à 90,34%. La banque a réalisé une récupération de Rs 3 934 crore au quatrième trimestre contre Rs 2 377 crore au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Les revenus d’intérêts de la banque étaient inférieurs à Rs 4 057 crore pour le trimestre contre Rs 4 442 crore tandis que les autres revenus ont presque doublé pour atteindre Rs 2 016 crore contre Rs 1 095 crore.

Le ratio d’adéquation du capital (CRAR) s’élevait à 15,32 %, ce qui inclut l’inclusion de capital de 4 100 crores de Rs par le Centre au cours de l’exercice 21.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.