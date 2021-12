IOC et Adani Total Gas sont les premiers soumissionnaires pour les licences de gaz de ville

Le CIO a soumissionné pour 53 des 61 zones géographiques ou AG qui ont reçu des offres lors du 11e cycle d’octroi de licences de gaz urbain qui s’est clôturé le 15 décembre, selon les détails de l’offre rendus publics par l’organisme de réglementation du secteur, le Conseil de réglementation du pétrole et du gaz naturel (PNGRB). Adani Total Gas Ltd a soumissionné pour 52 GA.

La société d’État Indian Oil Corporation (IOC) et une coentreprise de la branche gaz du milliardaire Gautam Adani et de Total de France – Adani Total Gas Ltd – ont soumissionné pour le nombre maximum de licences pour vendre au détail du GNC aux automobiles et du gaz de cuisine aux ménages au cours de la dernière appel d’offres pour le gaz de ville.

Le CIO a soumissionné pour 53 des 61 zones géographiques ou AG qui ont reçu des offres lors du 11e cycle d’octroi de licences de gaz urbain qui s’est clôturé le 15 décembre, selon les détails de l’offre rendus publics par l’organisme de réglementation du secteur, le Conseil de réglementation du pétrole et du gaz naturel (PNGRB). Adani Total Gas Ltd a soumissionné pour 52 GA.

Le groupe Adani s’était initialement aventuré dans les activités de gaz de ville dans une joint-venture avec IOC, mais il s’est ensuite associé à Total. Adani et le CIO n’ont présenté aucune offre combinée lors du dernier tour d’enchères.

PNGRB avait soumissionné 65 AG, dont Jammu, Nagpur, Pathankot et Madurai lors du dernier cycle de licences. Quatre AG du Chhattisgarh n’ont reçu aucune offre.

Think Gas Distribution Pvt Ltd, soutenu par I Squared Capital, a été le troisième plus gros soumissionnaire car il a présenté des offres pour 44 GA. Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL), liée à la privatisation, a soumis des offres pour 43 GA tandis que GAIL Gas Ltd – la branche gaz de la ville de la compagnie nationale de gaz GAIL India Ltd – a soumissionné pour 30 zones.

Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL) a soumissionné pour 37 GA et Torrent Gas pour 28. Indraprastha Gas Ltd – la société qui vend au détail du GNC dans la capitale nationale et les régions avoisinantes, a soumissionné pour 15 GA, Gujarat Gas pour 14 et Assam Gas pour 10 GA.

Le GA composé des districts de Baloda Bazar, Gariyaband et Raipur dans le Chhattisgarh était le permis le plus recherché avec 16 soumissionnaires en lice. Nagpur a reçu 15 offres tandis que Jammu a reçu 13 offres. PNGRB avait déclaré la semaine dernière qu’un investissement de 80 000 crores de roupies était envisagé dans la mise en place d’infrastructures de gaz de ville dans les 61 GA.

Les 65 AG proposées lors du 11e tour de candidature sont réparties sur 215 districts dans 19 États et un territoire de l’Union couvrant 26 pour cent de la population indienne et 33 pour cent de sa superficie.

À l’heure actuelle, il existe 228 zones géographiques autorisées par le PNGRB dans 27 États et UT couvrant environ 53 pour cent de la zone géographique du pays et 70 pour cent de sa population. Lors du dernier appel d’offres de distribution de gaz de ville (CGD) – le 10ème tour d’appel d’offres CGD, 50 GA ont été autorisées pour le développement du réseau CGD.

Dans le tour actuel, 215 districts regroupés en 65 AG sont proposés. Des offres ont été reçues pour 61 AG, ​​selon PNGRB. En 2018 et 2019, PNGRB a accordé des licences de vente au détail de GNC aux automobiles et de canalisation de gaz de cuisine aux cuisines des ménages dans 136 GA. Cela a étendu la couverture du réseau de gaz de ville à 406 districts et à environ 70 pour cent de la population du pays.

La poussée pour l’expansion du gaz de ville fait partie du plan du gouvernement pour augmenter la part du gaz naturel dans le panier énergétique du pays à 15 pour cent d’ici 2030, contre 6,3 pour cent actuellement. Alors que 86 AG, composées de 174 districts, ont été proposées aux enchères lors du 9e tour qui s’est terminé en août 2018, 50 AG, comprenant 124 districts, ont été proposées au 10e tour en 2019.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.