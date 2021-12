IOC investira Rs 9 028 cr pour le nouvel oléoduc de Mundra

Le coût total estimé du projet est de 9 028 crores de roupies », a-t-il déclaré, ajoutant que le conseil d’administration de la société avait approuvé la proposition d’investissement lors de sa réunion du 20 décembre.

Indian Oil Corporation (IOC), la plus grande société pétrolière du pays, a annoncé jeudi qu’elle investirait 9 028 crores de roupies dans la pose d’un nouvel oléoduc de Mundra dans le Gujarat à Panipat dans l’Haryana.

L’oléoduc, qui aura une capacité nominale de 17,5 millions de tonnes par an, transportera du pétrole brut importé de la côte du Gujarat jusqu’à la raffinerie de la société à Haryana, a indiqué la société dans un communiqué.

« Dans le cadre de ce projet, IOC construirait également 9 réservoirs de pétrole brut de 60 000 kilolitres chacun à Mundra, qui, en plus de répondre aux exigences opérationnelles, contribueraient à améliorer la capacité de stockage de pétrole brut dans le pays.

Le coût total estimé du projet est de 9 028 crores de roupies », a-t-il déclaré, ajoutant que le conseil d’administration de la société avait approuvé la proposition d’investissement lors de sa réunion du 20 décembre.

IOC met en œuvre un projet d’extension de la capacité de la raffinerie de Panipat de 15 millions de tonnes par an à 25 millions de tonnes ainsi que l’installation d’une unité de polypropylène et d’une unité de déparaffinage catalytique avec un achèvement prévu au deuxième trimestre de l’exercice 2024-25.

« Le nouveau système de pipelines et le stockage des réservoirs de pétrole brut aideraient à répondre aux besoins accrus en pétrole brut en raison de l’expansion de la raffinerie de Panipat. Le projet de pipeline de pétrole brut devrait être achevé en synchronisation avec la mise en service de l’expansion de la raffinerie de Panipat », a-t-il déclaré.

IOC exploite un réseau d’oléoducs, de produits pétroliers et de gazoducs de plus de 15 000 km de long et, en tant que pionnier des oléoducs dans le pays, gère l’un des plus grands réseaux d’oléoducs au monde.

Il a ajouté 337 km de longueur de pipeline supplémentaire au cours de la période 2020-21 et prévoit d’étendre continuellement le réseau en fonction de la croissance de l’activité.

