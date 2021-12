IOC renouvelle son accord pour acheter jusqu’à 2 MT de pétrole au russe Rosneft

L’Inde a bloqué les approvisionnements de la Russie vers les États-Unis dans le but de diversifier son panier d’importations de pétrole.

Indian Oil Corporation (IOC), la plus grande société pétrolière du pays, a renouvelé un accord pour acheter jusqu’à 2 millions de tonnes de pétrole brut en 2022 à la société russe Rosneft, a déclaré le producteur de pétrole russe. IOC avait signé en février 2020 un accord avec Rosneft Oil Company pour importer jusqu’à 2 millions de tonnes de pétrole via le port de Novorossiysk. En 2021, l’accord prévoyait la fourniture jusqu’à 1,7 million de tonnes de pétrole brut, mais IOC n’a acheté que par colis ou par navire, car le coût du transport du pétrole le rendait peu rentable par rapport aux alternatives.

Pour 2022, l’accord porte sur la fourniture de jusqu’à 2 millions de tonnes de pétrole depuis le port de Novorossiysk sur la mer Noire. L’Inde a bloqué les approvisionnements de la Russie vers les États-Unis dans le but de diversifier son panier d’importations de pétrole, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient pour répondre à ses besoins en pétrole.

« Rosneft et IOC ont signé un contrat pour la fourniture de jusqu’à 2 millions de tonnes de pétrole à l’Inde via le port de Novorossiysk d’ici la fin de 2022 », a déclaré la société russe sur son site Internet. La signature a eu lieu lors de la visite du président russe Vladimir Poutine en Inde, au cours de laquelle il a rencontré le Premier ministre Narendra Modi et a eu des entretiens bilatéraux dans un format élargi.

Les dirigeants des deux pays, selon le communiqué, attachent une grande importance au développement d’une coopération commerciale, économique et d’investissement globale. L’énergie est l’un des domaines clés d’interaction entre les entreprises des deux pays.

« La signature d’un nouveau contrat d’approvisionnement en pétrole confirme le caractère stratégique du partenariat à long terme entre Rosneft et Indian Oil », a déclaré Igor Sechin, directeur général de Rosneft. « Il est important que la coopération entre les entreprises se développe dans un format intégral et couvre l’ensemble de la chaîne technologique – de l’extraction à la vente des matières premières. J’espère que notre interaction avec Indian Oil se développera dans le cadre d’autres projets.

Le ministère indien des Affaires étrangères, énumérant les 28 accords signés lors de la visite de Poutine, a déclaré que l’accord d’approvisionnement en pétrole brut « vise à renouveler le contrat précédent entre Rosneft et IOC ».

IOC a également signé une déclaration d’intention de collaboration avec la société pétrochimique russe SIBUR pour étudier la faisabilité de la mise en place d’un craqueur à double alimentation ainsi que d’unités en aval dans sa raffinerie Paradip de 15 millions de tonnes par an à Odisha, a indiqué la MEA.

Dans un autre pacte avec Gazpromneft, IOC recherche la technologie d’hydrocraquage VGO, l’iso-déparaffinage catalytique pour les lobes et la régénération du catalyseur pour le catalyseur à lit fixe. IOC est déjà un investisseur dans certains des projets de production de Rosneft en Russie, notamment Vankorneft et Taas-Yuryah.

Depuis 2016, IOC avec ONGC Videsh Ltd, Oil India Limited et Bharat Petroresources détiennent 49,9% de la filiale Vankorneft. Cette société est située dans la province de Krasnoïarsk et développe le champ de pétrole et de gaz à condensats de Vankor, le plus grand parmi les champs découverts en Russie au cours des 25 dernières années.

En outre, un consortium composé d’IOC, d’Oil India et de Bharat Petroresources détient 29,9% de la société Taas Yuryakh Neftegazodobycha, qui détient des licences pour les zones du bloc central du champ de Srednebotuobinskoe et de la zone de licence de Kurungskiy (les autres actionnaires sont Rosneft et BP).

ONGC Videsh, la branche d’investissement à l’étranger de l’entreprise publique Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), a acheté en 2001 une participation de 20 % dans le projet Sakhalin-1 en Extrême-Orient russe (les autres actionnaires sont Rosneft, ExxonMobil et la société japonaise Sodeco ). En 2020, le projet a produit 12,4 millions de tonnes de pétrole et de condensats et a livré plus de 2,4 milliards de mètres cubes aux consommateurs.

Rosneft détient une participation de 49,13 % dans la société indienne Nayara Energy, qui exploite une raffinerie de pétrole d’une capacité de 20 millions de tonnes par an à Vadinar dans le Gujarat. Cette raffinerie est la deuxième plus grande d’Inde et l’une des plus avancées technologiquement au monde, selon le communiqué de Rosneft.

« Le consortium examine une option de doublement du débit de raffinage à la raffinerie de Vadinar. Dans une première étape, le consortium prévoit d’investir 850 millions de dollars dans la construction d’une unité pétrochimique à Vadinar d’ici 2 ans », a-t-il déclaré. L’usine produira jusqu’à 450 000 tonnes par an de polypropylène.

L’activité de Nayara Energy comprend également un port en eau profonde qui peut abriter de très gros pétroliers de classe VLCC et l’un des plus grands réseaux de vente au détail en Inde, comprenant désormais plus de 5 600 pompes à essence.

