IOCL construira une unité de styrène de Rs 4 495 crore dans la raffinerie de Panipat

Le projet sera commandé par FY27, a déclaré IOCL.

IOCL a déclaré mercredi que le conseil d’administration de la société avait approuvé l’approbation initiale de la mise en place du premier projet indien de monomère de styrène pour un coût estimé à 4 495 crores.

Le projet, d’une capacité de 387 000 tonnes métriques par an (TMTPA), sera situé dans la raffinerie et le complexe pétrochimique de Panipat.

Le styrène est utilisé pour fabriquer un certain nombre de produits finis, notamment le polystyrène, les peintures, les revêtements et l’acrylique. La consommation de styrène de l’Inde est d’environ 900 TMTPA, et comme il n’y a pas de capacité de fabrication nationale, la totalité de la demande est satisfaite par des importations en provenance de Singapour, d’Asie de l’Ouest et d’Asie du Sud-Est. Le projet sera commandé par FY27, a déclaré IOCL.

Le projet vise à utiliser l’éthylène produit dans la future unité INDMAX de la raffinerie de Panipat. L’unité INDMAX est en cours de construction à la raffinerie dans le cadre du programme d’expansion de 32 946 crores récemment approuvé.

