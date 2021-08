IOHK a annoncé que le testnet d’Alonzo est maintenant dans la phase violette. Les contrats intelligents pourraient arriver début septembre

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Bien qu’il reste encore quelques phases à parcourir, l’arrivée d’Alonzo Purple indique que le projet continue d’avancer, de sorte que les contrats intelligents se rapprochent de plus en plus du réseau de Cardano.

La société à l’origine du développement de Cardano, IOHK, a indiqué que le testnet d’Alonzo est déjà dans la phase Purple, avec laquelle l’arrivée des contrats intelligents est prévue pour fin août ou début septembre.

Cela a été indiqué par l’équipe de l’IOHK dans une série de messages publiés via son compte Twitter officiel, où elle a informé les abonnés du lancement de cette nouvelle phase d’Alonzo, décrivant ledit événement comme un précédent important pour le déploiement de contrats. le réseau Cardano.

MISE À JOUR ALONZO : Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons maintenant lancé avec succès #AlonzoPurple et avons commencé aujourd’hui le processus d’intégration des nouveaux utilisateurs ???? ????

Auparavant, le réseau de test avait atteint les phases Bleu et Blanc, où un nombre limité d’utilisateurs pouvait commencer à exploiter certains avantages des contrats intelligents de manière fermée. Désormais en phase Purple, les tests sont ouverts à tous les intéressés, pour lesquels ils doivent faire partie du programme Plutus lancé par l’IOHK.

À cet égard, le principal développeur de Cardano et PDG d’IOHK, Charles Hoskinson, a également fait une transmission via ses comptes officiels, partageant la nouvelle avec ses abonnés et indiquant les prochaines étapes à suivre, étant donné qu’il reste encore quelques phases ( rouge et noir) avant le déploiement du réseau principal.

Alonzo et le siècle de Goguen

Comme nous l’avons mentionné dans les éditions précédentes, la nouvelle d’Alonzo arrive à un moment de grand enthousiasme concernant l’arrivée de “L’ère de Goguen”, une phase pour Cardano dans laquelle le support des contrats intelligents sera déployé, ainsi le réseau pourra prendre en charge un plus grand nombre de cas d’utilisation.

Face à l’arrivée de l’ère Goguen, l’équipe IOHK a apporté une série de produits et services précisément pour jeter les bases des contrats intelligents sur le réseau. Certains d’entre eux sont les langues Plutus et Marlowe, et récemment un connecteur d’applications décentralisé pour le portefeuille Yoroi.

Avant ce lancement, les entreprises et les projets se préparent déjà à commencer à fonctionner sur Cardano une fois que les contrats intelligents arriveront. L’un d’eux est un projet DeFi appelé Cardax, qui a déjà levé 1,5 million de dollars et devrait être lancé en septembre de cette année.

