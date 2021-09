IOHK change la donne en dévoilant le dApp store de Cardano (ADA)

Malgré les doutes des opposants, la mise à niveau d’Alonzo a été lancée le 12 septembre, apportant des contrats intelligents à Cardano.

Cet événement a marqué un tournant en permettant le développement créatif dApp pour aider l’objectif macro de Cardano d’apporter un changement positif à l’échelle mondiale.

Mais au lieu d’adopter une approche aléatoire et aléatoire des dApps, Input Output Hong Kong (IOHK) organisera les dApps via un dApp store. Ils disent que cela facilitera la navigation et, plus important encore, agira comme un mécanisme «d’assurance qualité».

« L’afflux de nouvelles applications tierces pose également le risque inhérent de matériel inapproprié ou malveillant, ou de contenu qui n’est tout simplement pas à la hauteur. Il est donc essentiel de résoudre les problèmes de découverte et d’assurance qualité pour la croissance précoce de l’écosystème. »

Bien que cela représente une démarche astucieuse pour reproduire l’expérience héritée, l’App Store et le Google Play Store ont été critiqués pour des politiques protectionnistes.

La question est, devons-nous nous attendre à plus de la même chose avec l’offre de Cardano ?

Le Cardano dAppStore entend donner aux utilisateurs l’assurance

Le dAppStore sera dévoilé lors du prochain Cardano Summit, qui débutera le samedi 25 septembre.

L’IOHK affirme qu’au stade initial, les dApps tiers posent deux défis majeurs : la découverte et l’assurance qualité.

Avec dAppStore, ils espèrent relever ces défis en permettant à une interface de confiance de compiler les offres dApp et de certifier leur qualité.

“Le magasin fournira un environnement fiable et démocratisé aux développeurs pour publier leurs DApps sans faire face à la censure.”

En s’étendant davantage, ils disent que cela ne signifie pas que le dAppStore agira comme un garde-porte. Au lieu de cela, les dApps certifiés et non certifiés seront affichés. Cependant, une dApp certifiée a l’assurance supplémentaire d’être soumise à une série de tests pour vérifier sa solidité en tant que protocole.

« Un programme de certification donne aux utilisateurs l’assurance du comportement de toutes les applications qu’ils utilisent, grâce à des vérifications logiques automatisées, à un audit manuel des contrats intelligents et à une vérification formelle. »

Comment fonctionne le côté argent des choses ?

S’inspirant des playbooks d’Apple et de Google, le Cardano dAppStore représente un pas dans la bonne direction.

Cependant, ces derniers temps, Apple et Google ont été critiqués pour la façon dont ils gèrent leurs magasins d’applications.

L’exemple prédominant de cela vient de la saga Epic Games en cours, qui a explosé dans une bataille juridique sur le jeu Quinzaine.

L’argument découle du fait qu’Epic Games a contourné les systèmes de paiement pour éviter de payer aux géants de la technologie une part des ventes dans le jeu. Cela a entraîné la radiation de Fortnite des deux magasins d’applications.

Au moment de mettre sous presse, Epic Games a déclaré qu’il ne cherchait pas à obtenir une compensation, mais uniquement un modèle commercial plus équitable pour tous les développeurs. IOHK n’a pas révélé les détails commerciaux de son dAppStore.

Publié dans : Adoption, Technologie

