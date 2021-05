Cardano (ADA)

IOHK dévoile l’outil de conversion ERC-20 pour Testnet, permettant aux jetons Ethereum de migrer vers Cardano

Le populaire “ tueur d’Ethereum ” Cardano est à nouveau en marche, et cette fois, il se concentre sur la création d’un pont symbolique entre Ethereum et son réseau.

Cardano lance le convertisseur ERC-20

Dans un communiqué publié lundi par le chef de projet Francisco Landino d’Input-Output Hong Kong (IOHK), la branche de développement du projet Cardano, a déclaré que la prochaine mise à niveau Alonzo viendrait avec un convertisseur de jetons ERC-20, conduisant à l’interopérabilité entre les chaînes de blocs et permettant de nombreuses opportunités commerciales.

Landino a noté que le convertisseur ERC-20 permettrait facilement aux développeurs et aux entreprises de déplacer leurs jetons vers le réseau Cardano.

L’exécutif de l’IOHK note que ce processus est presque transparent car les utilisateurs peuvent déplacer leurs jetons en quelques clics. Les jetons migrés seraient alors «traduits» en jeton natif sur le réseau Cardano avec la même valeur et fonctionneraient exactement comme le jeton ERC-20.

En outre, le convertisseur ERC-20 permettra aux utilisateurs de reconvertir leurs jetons spéciaux en jetons ERC-20 et de les renvoyer au réseau source en les gravant sur le réseau Cardano via la fonctionnalité de convertibilité bidirectionnelle.

Landino a ensuite annoncé que l’outil de conversion ERC-20 est actuellement en cours de développement et sera bientôt lancé sur un réseau de test dédié.

La nouvelle mise à niveau positionnerait rapidement Cardano comme un substitut probable du réseau Ethereum et encouragerait une plus grande participation DeFi compte tenu de la technologie rentable de Cardano.

Landino a également mentionné l’évidence – à savoir que les défis d’Ethereum ralentissaient l’espace de la finance décentralisée (DeFi). Selon Landino, les frais de gaz élevés obligent de nombreux développeurs et organisations à chercher ailleurs pour créer des services DeFi.

En conséquence, Cardano cherche à résoudre ce problème grâce à sa solution de blockchain technologiquement avancée. Cardano, qui fonctionne sur un protocole de preuve de participation (PoS) appelé Ouroboros, utilise un mécanisme de consensus qui sélectionne un validateur en fonction du nombre de jetons numériques qu’ils détiennent et pour une période sélectionnée appelée époques.

Cela réduit considérablement le besoin d’une consommation d’énergie élevée, comme le protocole de preuve de travail (PoW) utilisé par Ethereum et Bitcoin. Cardano se vante également d’un processus de transaction plus rapide et de frais moins élevés pour les utilisateurs. ETH -1,28% Ethereum / USD ETHUSD 3356,24 $

ADA surpasse les autres plates-formes DeFi

Cardano s'est rapidement imposé comme l'un des pionniers de l'espace DeFi laissé ouvert par le réseau Ethereum. Le projet, qui a débuté en 2017, fait également face à une forte concurrence de la part des méga facilitateurs DeFi – Polkadot, NEO, EOS et Solana.

Néanmoins, Cardano a continué à prospérer, compte tenu de la cohérence dans la publication de ses mises à niveau. Actuellement dans la quatrième étape de sa feuille de route, le réseau Cardano est en train de passer à une plate-forme décentralisée, et son combinatoire de fourche dur Alonzo devrait compléter ce processus.

Son jeton natif ADA a également bien fonctionné lorsque le marché de la cryptographie s’est effondré, atteignant un nouveau record historique (ATH) de 2,43 $ deux jours auparavant. Il s’agit actuellement du quatrième actif cryptographique le plus précieux.

En parlant du premier jeton numérique à migrer vers le réseau Cardano depuis Ethereum, Landino a déclaré que le jeton AGI de SingularityNET ferait la première tentative.

