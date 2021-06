Cardano (ADA)

IOHK lance AlonzoBlue 2.0 pour renforcer l’intégration des contrats intelligents sur Cardano Blockchain

Dans un tweet ce mardi, Input Output Hong Kong (IOHK), l’un des principaux développeurs de la blockchain Cardano, a annoncé le lancement de la nouvelle version tant attendue des nœuds blockchain, Alonzo Blue 2.0. Cependant, la dernière version n’est disponible que sur testnet, le lancement du réseau principal étant prévu dans les semaines à venir.

LET’S GO: Nous sommes heureux de partager que nous venons de publier une toute nouvelle version du nœud #Cardano, version, #AlonzoBlue 2.0 sur le testnet. C’est une étape importante – merci et félicitations à toute l’équipe #AlonzoBlue pour le travail acharné pour nous amener ici 🙏 #Cardano $ADA

1/4 pic.twitter.com/slcd1TgQtl – Entrée Sortie (@InputOutputHK) 14 juin 2021

Alors que l’équipe de développement de Cardano poursuit son cheminement vers une plate-forme de contrat intelligent entièrement exécutable, Alonzo Blue 2.0 marque la dernière étape sur la voie du lancement complet. La définissant comme « une étape importante », la mise à jour Alonzo Blue 2.0 comprend une mise à jour de l’interface de ligne de commande (CLI) – un élément crucial de la blockchain Cardano.

Bien que le code soit encore en phase de test, il fournira aux utilisateurs une base pour créer des propriétés de contrat intelligent sur Cardano, ce qui devrait permettre diverses applications de contrat intelligent telles que les applications de financement décentralisé (DeFi).

De plus, Alonzo Blue 2.0 permettra aux utilisateurs d’associer les métadonnées d’une transaction en chaîne et de stocker des données de contrat exécutables. Avec la mise à jour, les opérateurs de pool de participation, ou SPO, pourront commencer à tester et à envoyer des transactions de contrat intelligentes simples au grand livre de la blockchain, ouvrant ainsi une nouvelle ère de contrat intelligent sur Cardano.

Lors de l’annonce, les SPO ont eu 24 heures (seulement quelques-uns) pour terminer la mise à jour de leurs nœuds vers Alonzo Blue. Cela leur permettra d’exécuter leurs premiers scripts de test plus tard dans la journée.

Lujan Odera

