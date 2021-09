IOHK lancera une dApp Marketplace et des NFT fractionnaires sur la blockchain Cardano (ADA)

in

La blockchain Cardano a connu une expansion importante après le lancement de sa fonctionnalité de contrat intelligent. Maintenant que les contrats intelligents sont en ligne, les développeurs de la blockchain – Input Output Hong Kong (IOHK) – ne perdent pas de temps à la rendre plus fonctionnelle.

Rassembler toutes les dApps disponibles au même endroit

Mercredi, IOHK a publié un article de blog annonçant qu’ils chercheraient à lancer un magasin pour les applications décentralisées (dApps) sur la blockchain Cardano. Le magasin – appelé Plutus – servira de référentiel central pour toutes les dApps lancées sur Cardano, ce qui permettra aux membres de la communauté de les trouver plus facilement.

Le billet de blog comprenait un aperçu de «l’approche intégrée» de Cardano pour le développement de son écosystème. L’entreprise cherche à faire de Plutus un élément central de son sommet de Cardano.

Shruti Appiah, responsable des produits et des contrats intelligents de Cardano, a souligné que Plutus s’attaquerait principalement à deux problèmes. Le premier problème est l’absence d’un processus de découverte formel pour les dApps de Cardano, tandis que le second est l’absence d’une vue consolidée des dApps. Sur Plutus, les utilisateurs de Cardano pourront parcourir toutes les applications disponibles sur la chaîne via une seule «page Web».

IOHK a ajouté qu’il ajouterait également un programme de certification pour les dApps tiers sur Cardano. De cette façon, les développeurs tiers construiraient leurs applications et se lanceraient sur la blockchain, et la certification rendra ces applications plus fiables pour les utilisateurs.

La vague d’annonces ne s’est cependant pas arrêtée là. Le lendemain, dcSpark – une startup blockchain en plein essor – a annoncé un nouveau projet basé sur Cardano appelé Fracada. Le projet s’intégrera au langage Plutus de Cardano pour permettre aux jetons non fongibles (NFT) d’être décomposés en «fractions».

En utilisant le fractionnement, les gens pourront acheter des parties d’un NFT s’ils n’ont pas les fonds pour acheter le tout. On ne sait pas s’il y aura un marché tout aussi important pour les NFT fractionnés. Pourtant, la fonctionnalité NFT à venir dans la blockchain Cardano est un autre exploit impressionnant grâce à l’introduction de contrats intelligents.

Bons moments pour Cardano

Cela a été deux semaines passionnantes pour la blockchain Cardano. Le lancement de contrats intelligents sur la chaîne via le hard fork d’Alonzo a suscité beaucoup d’attente et la mise en œuvre réussie du hard fork a marqué une nouvelle vague d’adoption.

Les données montrent que plus de 200 contrats intelligents ont été répertoriés sur la blockchain Cardano, montrant que les développeurs cherchent maintenant à s’appuyer dessus. Charles Hoskinson, le fondateur de l’IOHK, s’est publiquement vanté que l’introduction de contrats intelligents sur Cardano signifie désormais que l’espace de la finance décentralisée (DeFi) est désormais « à gagner ». il a souligné que les blockchains “gagnantes” seront celles qui se concentreront sur le support multi-chaînes et la liquidité, et c’est ce qu’ils prévoient de faire à Cardano.

Le mois dernier, dcSpark a confirmé que son projet sidechain apporterait également des contrats intelligents compatibles Ethereum à la blockchain Cardano. Alors que le marché continue de croître, Cardano pourrait se placer dans une position unique.

