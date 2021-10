Ioka-Ancajas, superfly unification à l’horizon

Kazuto Ioka

Noël pourrait nous donner plus d’un match d’unification au Japon.

A la possibilité que Ryota murata (WBA) et Gennadiy Golovkine (IBF) rejoindre leurs titres des poids moyens au Japon a rejoint un autre combat qui nous ferait plaisir les fêtes de fin d’année.

Du pays japonais l’option qui Kazuto Ioka (champion WBO et WBA super fly) et le Philippin Jerwin Ancajas (titulaire du titre IBF) rejoignent leurs championnats du monde lors du traditionnel réveillon du Nouvel An dans ces régions, un gala dans lequel Ioka a joué à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie.

S’il pouvait battre Ancajas, Ioka deviendrait le premier Japonais de l’histoire de la boxe à devenir un champion unifié dans plus d’une catégorie de poids, puisqu’il était au poids minimum il y a de nombreuses années, lorsqu’il a battu Akira Yaegashi dans une guerre mémorable en 2012.