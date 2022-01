Ioka-Fukunaga, consolation mondiale pour le réveillon japonais

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Les restrictions dues à la dernière variante du covid ont amené le Japon à empêcher les étrangers d’entrer dans le pays durant le mois de décembre, se terminant ainsi par plusieurs combats de boxe qui auraient fait de 2021 une année plus douce avec un haut de gamme. Cependant, ces mesures ont abouti, par exemple, à l’unification des champions du monde entre Kazuto Ioka Oui Jerwin Ancajas, en raison de l’impossibilité pour les Philippins d’entrer sur le territoire japonais.

A défaut de pain, bons sont les gâteaux. Au moins, de l’organisation l’événement a été enregistré et il sera possible de donner le vol à Kazuto Ioka (27-2, 15 KO) en ce dernier jour de l’année, un fait qui se produit depuis 2011 à la seule exception de 2017. Ce sera sa quatrième défense du titre WBO des super-mouches, et cela s’accompagne d’une activité récente , depuis septembre dernier il s’est imposé avec certains ennuis au Mexicain « Chihuas » Rodriguez.

Son rival est Ryoji fukunaga (15-4, 14 KO), vétéran de 35 ans, champion japonais de la catégorie après un match serré il y a un peu plus de deux mois et la première fois de sa carrière qu’il gagnait sans frapper. Il vient sur une séquence de cinq victoires consécutives, presque toutes contre des adversaires très compétents et coriaces, ce sera donc un moyen digne de sauver l’apparence traditionnelle d’Ioka au Japon pour Noël; le Raphael japonais, mais boxe au lieu de chanter des chants de Noël. Blague à part, Ioka devrait gagner solvable et, si les circonstances le permettent, revenir à l’idée de s’unifier en 2022.

Les deux ont passé le processus d’échelle sans problème, donnant presque la limite de la division super mouche, un peu plus de 52 kilogrammes.

Le gala aura lieu à Tokyo le mercredi matin espagnol, le dernier jour de l’année. L’heure du combat pourrait être vers 10h30 et, comme il est d’usage dans les événements dans l’est du pays, il n’y a pas de télévision qui le diffuse en Espagne. Il est possible pour TBS Japan de le diffuser sur sa chaîne YouTube dans le monde entier.